Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 19 июня 2026 года, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника.
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд. 
Самарские ветераны СВО примут участие в чемпионате «Абилимпикс» 
Участники СВО становятся специалистами Кадровых центров «Работа России», чтобы помогать товарищам
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование».
Молодежь губернии научится вычислять мошенников при поиске работы 
30 студентов и 15 научных сотрудников из Самарского политеха, Самарского университета им. Королёва и Самарского металлургического колледжа получат стипендии в размере 180 и 120 тысяч рублей соответственно.
Стипендия для будущих металлургов Самары: итоги конкурса
С понедельника, 22 июня, в Железнодорожном районе Самары начнется капитальный ремонт двух водопроводных линий совокупной протяженностью 536 метров.
Две водопроводные линии капитально отремонтируют в Железнодорожном районе Самары
В Самаре состоялось второе в этом году заседание Совета по развитию предпринимательства, на котором обсудили актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
В Самаре обсудили  меры поддержки малого и среднего бизнеса
Температура воды в Волге на 19 июня прогрелась до 20,4 °C.
На самарских пляжах завершается расстановка пляжной мебели и разравнивание песка 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежь губернии научится вычислять мошенников при поиске работы 

137
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование».

Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование». Она создана проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Роскомнадзором. Игра поможет молодым людям отличать честные предложения о работе от фейковых, распознавать «красные флаги», защищать персональные данные и принимать осознанные решения при поиске вакансий. Интерактивный проект направлен на развитие цифровой грамотности молодежи и повышение безопасности при поиске работы в интернете. Сыграть в игру можно по ссылке.
Проект «Профразвитие» уже несколько лет помогает молодежи со всей страны находить работу, проходить стажировки и выстраивать карьерный путь. Его поддерживают более 200 партнеров – федеральные ведомства, крупные российские компании и организации. С 2026 года для формирования у молодежи навыков безопасного поведения в цифровой среде и ответственного подхода к поиску работы в интернете в проекте участвует Роскомнадзор.
Сегодня значительная часть карьерных возможностей переместилась в онлайн-среду, и вместе с этим растут риски столкновения с мошенничеством. По данным Банка России, еще в 2024 году с финансовым кибермошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, при этом 9% пострадавших потеряли деньги, а в 2025 году количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Ситуацию подтверждает и статистика правоохранительных органов: в период с января по март 2026 года в России зарегистрировано более 69 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в число которых входит мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере компьютерной информации и другие. Поэтому важно не только помогать молодежи с карьерным стартом, но и учить безопасно ориентироваться в цифровой среде – именно на это направлен совместный продукт проекта «Профразвитие» платформы «Россия – страна возможностей» и Роскомнадзора.
«Сегодня молодые люди ищут работу, проходят собеседования и выстраивают коммуникацию с работодателями преимущественно в цифровой среде, где все чаще сталкиваются с мошенническими схемами. В таких условиях особенно важно, чтобы они умели распознавать риски еще на этапе поиска вакансий. Онлайн-игра даст возможность в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели, научиться замечать подозрительные сигналы, задавать правильные вопросы и принимать осознанные решения. Такой интерактивный формат помогает не только получить знания, но и выработать привычку критически оценивать информацию», – рассказывает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.
Каждый день появляются новые формы цифрового мошенничества, и молодежь часто становится первыми, кого атакуют. Например, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов, а в 2025 году количество выявленных фишинговых ресурсов превысило 100 тысяч, в том числе связанных с трудоустройством. Такие масштабы подтверждают необходимость системной профилактики и обучения навыкам цифровой безопасности, в том числе через интерактивные форматы.
«Мошенники становятся все изобретательнее: они маскируются под работодателей, играют на желании молодых людей найти хорошую работу, предлагают щедрые условия трудоустройства, просят пройти «тестовое задание» по ссылке или заполнить анкету с персональными данными. Все чаще такие предложения выглядят как реальные. Наша задача – научить неопытных соискателей видеть ловушку до того, как она захлопнется. Онлайн-игра «Идеальное собеседование» – это тренажер цифровой бдительности, где можно ошибаться без риска, чтобы потом не обжигаться в реальной жизни», – рассказывает руководитель направления персональных данных Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Екатерина Ефимова.
В онлайн-игре «Идеальное собеседование» игрок проходит путь от просмотра вакансии до интервью, учится задавать уточняющие вопросы, замечать подозрительные детали и делать выбор. Сценарии игры основаны на реальных случаях – от вовлечения в дропперскую деятельность и установки вредоносных программ до фальшивых предложений от «брокеров». Каждый эпизод показывает, как легко заманчивое объявление о работе может обернуться утечкой данных, потерей средств или даже участием в противоправных действиях. 
Проходя игровые сценарии, участники из Самарской области получают практический опыт безопасного поведения в сети и учатся принимать взвешенные решения в ситуациях неопределенности. Осознанный выбор делает поиск работы безопаснее и успешнее, а доверие к честным работодателям – крепче. Проект формирует у молодежи устойчивые навыки цифровой гигиены и ответственного отношения к построению карьеры в онлайн-среде. Игра доступна по ссылке.

 

 

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
668
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
799
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1611
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
468
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
639
Весь список