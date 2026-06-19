Молодежь губернии научится вычислять мошенников при поиске работы 

Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование». Она создана проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Роскомнадзором. Игра поможет молодым людям отличать честные предложения о работе от фейковых, распознавать «красные флаги», защищать персональные данные и принимать осознанные решения при поиске вакансий. Интерактивный проект направлен на развитие цифровой грамотности молодежи и повышение безопасности при поиске работы в интернете. Сыграть в игру можно по ссылке.

Проект «Профразвитие» уже несколько лет помогает молодежи со всей страны находить работу, проходить стажировки и выстраивать карьерный путь. Его поддерживают более 200 партнеров – федеральные ведомства, крупные российские компании и организации. С 2026 года для формирования у молодежи навыков безопасного поведения в цифровой среде и ответственного подхода к поиску работы в интернете в проекте участвует Роскомнадзор.

Сегодня значительная часть карьерных возможностей переместилась в онлайн-среду, и вместе с этим растут риски столкновения с мошенничеством. По данным Банка России, еще в 2024 году с финансовым кибермошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, при этом 9% пострадавших потеряли деньги, а в 2025 году количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Ситуацию подтверждает и статистика правоохранительных органов: в период с января по март 2026 года в России зарегистрировано более 69 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в число которых входит мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере компьютерной информации и другие. Поэтому важно не только помогать молодежи с карьерным стартом, но и учить безопасно ориентироваться в цифровой среде – именно на это направлен совместный продукт проекта «Профразвитие» платформы «Россия – страна возможностей» и Роскомнадзора.

«Сегодня молодые люди ищут работу, проходят собеседования и выстраивают коммуникацию с работодателями преимущественно в цифровой среде, где все чаще сталкиваются с мошенническими схемами. В таких условиях особенно важно, чтобы они умели распознавать риски еще на этапе поиска вакансий. Онлайн-игра даст возможность в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели, научиться замечать подозрительные сигналы, задавать правильные вопросы и принимать осознанные решения. Такой интерактивный формат помогает не только получить знания, но и выработать привычку критически оценивать информацию», – рассказывает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Каждый день появляются новые формы цифрового мошенничества, и молодежь часто становится первыми, кого атакуют. Например, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов, а в 2025 году количество выявленных фишинговых ресурсов превысило 100 тысяч, в том числе связанных с трудоустройством. Такие масштабы подтверждают необходимость системной профилактики и обучения навыкам цифровой безопасности, в том числе через интерактивные форматы.

«Мошенники становятся все изобретательнее: они маскируются под работодателей, играют на желании молодых людей найти хорошую работу, предлагают щедрые условия трудоустройства, просят пройти «тестовое задание» по ссылке или заполнить анкету с персональными данными. Все чаще такие предложения выглядят как реальные. Наша задача – научить неопытных соискателей видеть ловушку до того, как она захлопнется. Онлайн-игра «Идеальное собеседование» – это тренажер цифровой бдительности, где можно ошибаться без риска, чтобы потом не обжигаться в реальной жизни», – рассказывает руководитель направления персональных данных Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Екатерина Ефимова.

В онлайн-игре «Идеальное собеседование» игрок проходит путь от просмотра вакансии до интервью, учится задавать уточняющие вопросы, замечать подозрительные детали и делать выбор. Сценарии игры основаны на реальных случаях – от вовлечения в дропперскую деятельность и установки вредоносных программ до фальшивых предложений от «брокеров». Каждый эпизод показывает, как легко заманчивое объявление о работе может обернуться утечкой данных, потерей средств или даже участием в противоправных действиях.

Проходя игровые сценарии, участники из Самарской области получают практический опыт безопасного поведения в сети и учатся принимать взвешенные решения в ситуациях неопределенности. Осознанный выбор делает поиск работы безопаснее и успешнее, а доверие к честным работодателям – крепче. Проект формирует у молодежи устойчивые навыки цифровой гигиены и ответственного отношения к построению карьеры в онлайн-среде. Игра доступна по ссылке.

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»