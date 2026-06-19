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Самарские ветераны СВО примут участие в чемпионате «Абилимпикс» 

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С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд. 

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд. 
«Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО движения «Абилимпикс» организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и смогут найти будущих работодателей. Отмечу, что Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по приоритетному трудоустройству и обучению наших участников СВО», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
В 2026 году соревнования объединят свыше 800 участников, включая экспертов и сопровождающих из разных уголков страны. Помимо соревнований в основных компетенциях, участники могут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, в числе которых «Промышленная робототехника», «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего – нейросетевое искусство» и другие. Им также будет доступно профтестирование и знакомство с новыми профессиями. 
«Сегодня участники СВО и их дети поступают в колледжи на особых условиях, имея преимущественное право на зачисление. Этот механизм помогает героям не терять время и сразу переходить от восстановления к профессиональному росту. Мы чутко реагируем на их запросы: адаптируем учебные программы и индивидуально подходим к подготовке. Соревнования в Казани подтверждают, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности. Целеустремленность, упорство и мастерство конкурсантов служат лучшим примером для молодого поколения», – подчеркнул Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание по вопросам профессиональной реализации и трудоустройства участников СВО с инвалидностью, круглые столы по вопросам реабилитации, социальной поддержки, профессионального образования ветеранов спецоперации. Также запланированы мастер-классы, в том числе профориентационные. 
«Чемпионат «Абилимпикс» дает ветеранам уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, освоить востребованные специальности, проявить способности. Несмотря на ранения, наши защитники стремятся не только реализовать себя, но и принести пользу обществу, стране. Сила духа, настойчивость, умение преодолевать трудности – вот залог их побед. Сегодня у ветеранов спецоперации есть возможность показать умения в профессии, научиться новому, стать примером для товарищей. Адаптация участников спецоперации к мирной жизни – важнейшая задача фонда «Защитники Отечества», которую помогает решить «Абилимпикс», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 26 июня в концертном зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». Соревнования по компетенциям и награждение победителей также пройдут на площадке выставочного центра. 
От Самарской области на Чемпионат отправляются 12 ветеранов СВО с инвалидностью, которые превратили свои навыки в искусство. Участники продемонстрируют свои способности в разных компетенциях: слесарь санитарно-технических систем, инструктор по оказанию медицинской помощи, разработка и сборка БПЛА, инструктор по адаптивной физической культуре, слесарное дело, мастер по изготовлению пиццы, мебельщик и техник-протезист.
Для участников и экспертов предусмотрена культурная программа, которая будет включать в себя организованные экскурсии, посещение театров и музеев Республики Татарстан.
Мероприятия спортивной программы дадут возможность участникам чемпионата присоединиться к мастер-классам и соревнованиям по различным видам спорта, получить консультации по занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

Консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, получения профессионального образования, реабилитации и трудоустройства будут организованы в рамках выставочной программы чемпионата. 
Организаторами чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО являются Минпросвещения РФ, Правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный оператор – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.

 

Фото госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

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