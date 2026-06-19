Лучшего технолога сыроварения выбирали в Самарской области

Сегодня состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». Состязания сыроваров прошли на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском.

«Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» - это одна из семи номинаций, по которым проходят региональные этапы в Самарской области. Она проводилась министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия региона. Конкурс организован в рамках национального проекта «Кадры».

«Цель конкурса - популяризация рабочих профессий, которые сегодня востребованы, - отметила Юлия Бренер, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. - В 2024 году Самарская область предложила включить номинацию по сыроварению во Всероссийский конкурс и проводила на своей территории федеральный этап. Тогда мы убедились, насколько это интересная профессия, требующая и знаний, и опыта, и творческого подхода. В этом году мы проводим региональный этап, чтобы не только выявить лучшего, но и, возможно, заинтересовать профессией будущих сыроваров».

Участники состязались в теоретических знаниях и в практических навыках. Сначала они прошли тестирование и решение кейс-задачи, затем перешли к практическим модулям, которые включали определение кислотности и плотности молока, приготовление мягкого сыра.

«Я начинала свой путь в молочной промышленности на молочном заводе и уже пять лет занимаюсь сыроварением, - рассказала Зинаида Камнева из ООО «Компания К» в Кинеле, выпускница технологического факультета СамГАУ 2009 года. - Всегда мне нравилось заниматься именно молоком, животноводческой продукцией, меня к этому тянуло, и еще в школе знала, что пойду учиться на технологический факультет. Сыроделие - это больше, чем профессия, потому что при изготовлении сыра ты вкладываешь и душу. То, как ты относишься к своему делу, влияет на вкусовые качества продукта».

Победитель будет объявлен на торжественном награждении на следующей неделе и представит регион на федеральном этапе.

Фото - Самарский государственный аграрный университет