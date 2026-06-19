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Более 100 доноров региона - членов профсоюзных организаций сдали кровь
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Более 100 доноров региона - членов профсоюзных организаций сдали кровь

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На территории Дома профсоюзов состоялась социальная добровольческая акция «День донора профсоюзов Самарской области — 2026».

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Всемирного дня донора, на территории Дома профсоюзов состоялась социальная добровольческая акция «День донора профсоюзов Самарской области — 2026».

В акции приняли участие более 100 доноров-членов профсоюзных организаций различных предприятий и учреждений. За несколько часов работы специалисты станции заготовили более 45 литров крови.

С приветственным словом к участникам акции обратился руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко:

«В своей работе медицинские работники практически ежедневно сталкиваются с необходимостью оказания трансфузионной помощи пациентам. Кровь требуется пациентам с онкогематологическими заболеваниями, акушерскими кровотечениями, при проведении хирургических операций, вследствие получения травм и ожогов. Многие врачи и специалисты среднего звена являются донорами, не мало среди медицинских работников и Почетных доноров. Сотрудники министерства сегодня активно поддержали акцию и в преддверии Дня медицинского работника приехали на сдачу крови».

Кроме сдачи крови участникам акции предлагались интерактивные задания, а также состоялся розыгрыш лотереи среди доноров.

По итогу акции были озвучены членские организации Федерации профсоюзов, которые привлекли к участию в акции наибольшее количество доноров: Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации заняла II место.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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