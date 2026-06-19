В регионе на 18% выросло число МСП-предприятий в сфере медицины за три года. Сегодня в Самарской области работают 1500 таких предприятий



Малый и средний бизнес в сфере медицины с начала 2026 года привлек более 26 млн рублей в виде льготных микрозаймов и поручительств, льготных кредитов и «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП.



«Развитие предпринимательства в сфере медицины — это не только вклад в экономику региона, но и прямой ответ на потребности жителей в качественных и доступных медицинских товарах и услугах. Наша задача — и дальше обеспечивать для них понятные и доступные меры финансирования», — отметил Павел Финк.

Фото: минэкономразвития СО