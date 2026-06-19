На пляж Загородного парка Самары завезли 4 тысячи тонн песка. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Пляжная зона растянется почти на 400 метров.

В этом году муниципалитет поставит здесь 76 единиц пляжного оборудования: от кабинок для переодевания и шезлонгов до буйков и спасательных вышек. Всё это появится в июне, как только песок разровняют. Минприроды обустроит здесь деревянные настилы, чтобы отдыхающие смогли комфортно пройти от лестницы до воды.

Ранее здесь прошла череда субботников: экологи и лесники убрали сухую древесину на склоне, листву и громоздкие обломки старых асфальтовых отмосток, привели в порядок лестницу. Теперь здесь чистота, которая только подчёркивает естественную красоту Загородного парка.

Фото: Минприроды Самарской области