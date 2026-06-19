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Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова выиграли Кубок президента WT-Океания 2026 по тхэквондо

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17 и 18 июня в австралийском городе Голд-Кост проходил Кубок президента WT-Океания 2026 по тхэквондо. Это турнир имеет категорию G-3, что указывает на его высокий международный статус.

17 и 18 июня в австралийском городе Голд-Кост проходил Кубок президента WT-Океания 2026 по тхэквондо. Это турнир имеет категорию G-3, что указывает на его высокий международный статус.

В соревнованиях в составе сборной России приняли участие спортсмены из Самарской области.

В категории до 49 кг золото выиграла Алиса Ангелова, а в весе свыше 87 кг первое место занял Рафаиль Аюкаев.

Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете.

Ранее наши тхэквондисты выиграли на первом этапе Гран-при мира в Италии, который прошел с 5 по 7 июня.

 

Фото:  ПСК «Олимпиец»/ минспорта СО

Теги: Самара

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