Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова выиграли Кубок президента WT-Океания 2026 по тхэквондо

17 и 18 июня в австралийском городе Голд-Кост проходил Кубок президента WT-Океания 2026 по тхэквондо. Это турнир имеет категорию G-3, что указывает на его высокий международный статус.



В соревнованиях в составе сборной России приняли участие спортсмены из Самарской области.



В категории до 49 кг золото выиграла Алиса Ангелова, а в весе свыше 87 кг первое место занял Рафаиль Аюкаев.



Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете.



Ранее наши тхэквондисты выиграли на первом этапе Гран-при мира в Италии, который прошел с 5 по 7 июня.





Фото: ПСК «Олимпиец»/ минспорта СО