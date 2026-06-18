Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»

В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие дало старт ключевым партийным процедурам в рамках предстоящего Единого дня голосования, включая обновление руководящих органов и формирование делегации на XXIII Съезд партии.

Открыл Конференцию Секретарь регионального отделения, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Прежде, чем перейти к основной повестке, он подвел некоторые итоги совместной двухлетней работы и обозначил приоритеты дальнейшего движения вперед – на перспективу сразу нескольких лет.

«Прошедшие два года были наполнены важными, системными, сложными решениями. Во многом они определялись быстро меняющейся ситуацией с точки зрения внешнеполитической составляющей со стороны нашего противника, некоторыми изменениями в конъюнктуре экономики. Эти обстоятельства мы с вами преодолеваем вместе, – отметил Вячеслав Федорищев. – Есть предположение, что эти обстоятельства поменяются в позитивную сторону, но не сразу и не завтра. Поэтому нам с вами, как и все эти два года, предстоит идти вперед по-настоящему вместе. И все, что у нас есть – силы, ресурсы, время, душу, сердце – отдавать служению нашей Самарской области и нашей великой стране».

За предыдущий период в области удалось реализовать ряд партийных инициатив, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным и Председателем партии Дмитрием Медведевым. У самарского региона есть точки роста и сильные стороны. Вместе с тем, добавил губернатор, существуют и проблемы, которыми надо по-настоящему заниматься и решать их.

«Для этого мы вместе с вами еще в 2024 году на партийной конференции сформулировали простые, но очень важные принципы, которым нужно следовать. Это порядочность и антикоррупционная работа во всех сферах. Это уважительное и чуткое отношение к голосу жителей всей Самарской области, от больших городов до небольших поселков. Это системное решение проблем при наведении порядка. Это цифровизация, изменение нашей структуры и качества работы. Эти принципы легли в основу программы развития региона до 2036 года, – напомнил Секретарь реготделения партии. – Самарская область – регион стратегического значения в нашей стране. Так было, есть и будет. Но мы с вами не можем просто опираться на то, что уже было сделано. Мы должны закладывать стратегические решения для развития наших людей. У самарцев всегда были, есть основы – интеллектуальные, инженерные, военные. Мы должны с вами не просто выполнять поручения, которые нам дали. Мы должны с вами мыслить. Главное – принимать стратегические решения».

Также, Вячеслав Федорищев напомнил о 9 приоритетных направлениях, которые должны были стать основой для создания новых партийных проектов регионального отделения «Единой России». Первым был обозначен антикоррупционный. Второй был направлен на рациональное и бережное отношение к ресурсам. Третий касался наведения порядка в сфере ритуальных услуг и воинских захоронений. Четвертый посвящался вложениям в экономику и инфраструктуру. Последующие направлены на развитие науки, спорта, туризма, на подготовку кадров для государственной и муниципальной службы. И, конечно, про патриотическое воспитание, про всемерную поддержку Защитников – участников СВО и членов их семей – тот самый партпроект «Вторая».

«К сожалению, ни один из этих проектов, которые были поручены партии, не был создан. Как следствие, не был продуман, рассчитан, реализован», – акцентировал внимание однопартийцев Вячеслав Федорищев.

В настоящий момент формируется «Народная программа» на основе предложений и инициатив жителей. Все они будут включены в те или иные партийные проекты, каждый из которых будет закреплен за региональным координатором из числа депутатов областного парламента нового созыва и министром регионального Правительства.

«У нас с вами задача, чтобы Самарская область была примером образцового служения, работы. Нам к этому очень долго идти», – считает Губернатор. Он напомнил, что буквально на днях Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары. «Это не праздник, к которому мы будем готовиться 10 лет, это не масштабное шоу и салюты. Это 10 лет системной работы, чтобы Самара стала современным, комфортным городом для людей. Это наш вектор. Мы получили очень много наказов от жителей и «Народная программа» – это наш план работы», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он напомнил, что в этом году региону предстоит масштабная избирательная кампания: выборы депутатов Государственной Думы РФ, Самарской Губернской Думы и довыборы в муниципальные органы власти.

Секретарь реготделения озвучил итоги предварительного голосования, которое «Единая Россия» провела в 17-й раз. В этом году процедура впервые полностью прошла в онлайн-формате, продемонстрировав высокую вовлеченность граждан. «В голосовании приняли участие около 300 тысяч человек или более 12 % от общего количества избирателей», – отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил всех за командную работу при организации процедуры.

Всего на участие в процедуре предварительного голосования подали заявления 497 кандидатов, в итоговые списки вошли 404 человека: 59 кандидатов в Госдуму и 345 – в областной парламент.

Особый акцент был сделан на поддержке участников специальной военной операции. По итогам предварительного голосования победителями стали 5 из 30 кандидатов – участников СВО, в числе которых Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, ветеран Андрей Колотовкин, а также Рамис Терегулов. Всего статусом участника СВО в регионе обладают 31 кандидат.

«Средний возраст кандидатов 45-50 лет. Он значительно снизился. Это говорит о том, что у нас серьезный запрос на омоложение и смену поколения», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, отметив важность привлечения новых лидеров.

Одним из центральных вопросов повестки стало обсуждение Народной программы партии. Член Регионального политического совета Виктор Кузнецов напомнил, что программа формируется на основе предложений жителей – через онлайн-платформу «Есть результат» и очные встречи.

Всего в регионе на сегодняшний день собрано 21 484 предложения, причем почти поровну распределился формат участия: 11 тысяч поступило в офлайн-формате и 10 484 – через цифровые каналы связи. Для сравнения, в целом по России уже собрано 2 190 823 предложения. Из них 1,3 миллиона поступило офлайн и 890 тысяч – через интернет-платформы.

Сбор предложений продлится до 10 августа и ляжет в основу предвыборной программы партии на выборах в Госдуму и областной парламент. Программный документ обновляется с учетом стратегических задач, среди которых демография и поддержка семей, технологическое лидерство, развитие регионов, а также комплексная поддержка участников СВО и их семей. Всего в программе сформировано 17 направлений, включающих 389 положений.

Виктор Кузнецов отметил, что среди главных инициатив, уже включенных в региональную повестку: приоритетное медицинское сопровождение и упрощение доступа к реабилитации для ветеранов боевых действий; создание сети реабилитационных центров в каждом регионе, чтобы помощь была доступна рядом с домом. А также система психологической поддержки как для самих бойцов, так и для их семей; проработка вопроса о социальных выплатах на период лечения в госпитале (в диалоге с Минфином и Минобороны).

В рамках Конференции в соответствии с Уставом партии была проведена ротация состава Регионального политического совета (обновление не менее чем на 10%) и его Президиума. В обновленный состав вошли Герой России Денис Портнягин, ветеран СВО Андрей Колотовкин, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Кристина Гнатюк, руководитель регионального исполкома Ирина Петшик и другие.

Кроме того, делегаты утвердили список из 8 представителей Самарской области для участия в XXIII Съезде «Единой России», который пройдет в Москве 28 июня. В составе делегации – победители предварительного голосования, депутаты и представители общественности, в том числе Герой России Денис Портнягин, координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин и ректор СамГМУ Александр Колсанов. Возглавит делегацию секретарь регионального отделения партии, губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения партийных билетов новым членам партии и благодарственных писем активистам первичных отделений, отмеченных за высокие показатели в работе.

«Работы у нас с вами много. Благодарю всех, кто работает в партии, работает на «Единую Россию» годы, десятилетия. Я недавно присоединился к этой работе. И это большая ответственность. За слова и поступки. Ответственность за то, как мы себя ведем, когда представляем жителей. Я очень рад и горд, что состою вместе с вами в партии «Единая Россия», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства СО