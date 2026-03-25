Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»

Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило делегации всех субъектов Приволжского федерального округа.

Главной темой стало развитие талантов и создание возможностей для детей и молодежи в рамках Народной программы и национального проекта «Молодежь и дети». А также развитие современной образовательной и спортивной инфраструктуры, подготовка кадров, в том числе для технологического суверенитета России.

«В Самарской области по всем направлениям нацпроекта «Молодежь и дети», который был представлен, есть конкретные результаты. В регионе ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения. Были капитально отремонтированы сотни объектов школьного образования. Кроме того, развивается университетская среда. Это не только проект межвузовского кампуса «Куйбышев», но и в целом новые проекты, направленные на вовлечение молодежи в технические специальности. Программа «Профессионалитет» успешно развивается в регионе, благодаря ей мы вовлекаем большое количество молодых людей в освоение рабочих профессий, которые сейчас востребованы на рынке труда», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Среди делегатов форума — участники и ветераны специальной военной операции, чьи опыт и мужество становятся основой для воспитания молодежи, активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры, лидеры молодежных объединений со всего Приволжского федерального округа, а также депутаты Госдумы и сенаторы РФ.

«Для «Единой России» забота о подрастающем поколении — одна из самых искренних, лично значимых форм патриотизма», — сказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании форума.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поблагодарил Единую Россию за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодежи. Он отметил, что при непосредственном участии партии запущен новый национальный проект «Молодежь и дети» — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.

«Мы обеспечили доступность мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Совместно с регионами по поручению Президента сейчас настраиваем доступность и удобный график работы. Что касается школ, то за последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, которую инициировала «Единая Россия». Она была поддержана Президентом. В штаб по контролю за реализацией этой программы вошли депутаты, родители, общественники, а также крупные строительные компании. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Идеи Народной программы стали одним из инструментов достижения целей национальных проектов. Это четкий план развития нашей страны, который реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Проекты Народной программы партии опираются на реальные обсуждения и на реальную поддержку граждан», – отметил в своем выступлении на пленарном заседании форума полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что молодежная политика – один из важнейших приоритетов работы, и в Самарской области уделяется большое внимание реализации всевозможных масштабных проектов по этой теме.

Отметим активное развитие региональной организации «Движение Первых». На сегодняшний день оно охватило практически все муниципалитеты области. Создано 36 Центров Первых, более тысячи первичных отделений, в которые входит более 320 тысяч человек.

Еще одним значимым проектом является молодежный форум «иВолга», который много лет проводится в Самарской области и за этот срок стал настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи. Сегодня это один из флагманских проектов страны в сфере молодежной политики. В 2025 году форум объединил более 1500 участников из 79 регионов России, и по итогам Всероссийской премии «Время молодых» признан лучшим окружным форумом страны.

Самарская молодежь принимает участие в гуманитарных миссиях, поддерживает участников СВО и их семьи, а также жителей приграничных регионов страны. Например, активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» с 2022 года каждые две недели выезжают в составе гуманитарных миссий в регионы Донбасса и Новороссии. За 2025 год силами Молодой гвардии было собрано и направлено 440 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей, подшефного города Снежное и участников СВО.

Опыт регионов Приволжского федерального округа по реализации Народной программы, включая поддержку талантливой молодежи и модернизацию образовательной инфраструктуры, станет основой для выработки новых решений. Все предложения, сформулированные в ходе работы круглых столов с участием делегатов из всех регионов ПФО, лягут в основу обновленной Народной программы и будут учтены при реализации национального проекта «Молодежь и дети» и партийных проектов, направленных на защиту детства, заботу о семьях и раскрытие потенциала каждого молодого человека.

Напомним, ранее в Самаре прошел региональный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!», где подвели итоги реализации пятилетней Народной программыв Самарской области и обсудили планы на будущее. Вячеслав Федорищев отметил, что основой новой Народной программы вновь станет мнение жителей.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области