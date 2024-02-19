Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО

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Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.

Капуста, морковь, лук, курица, мясо, картофель и томаты. Эти борщи и супы готовят не только с любовью и верой в победу, но и по особенному рецепту. Накануне Дня защитника Отечества члены общественного совета и активистки партпроекта «Женское движение Единой России» решили отправить «за ленточку» особый груз.

«Бойцы СВО часто используют сухпайки на передовой. Мы решили попробовать начать изготовление таких наборов для быстрого питания. Хочется поблагодарить за помощь и поддержку участниц движения, кто присоединился к закупке: Елену Свиридову, Анну Моисееву, Алину Измайлову, Ирину Михайловскую, Веронику Вострикову, Лидию Пидько, Дарью Вартанян. Общими усилиями мы собрали необходимые средства и закупили 170 килограммов капусты, 35 килограммов моркови, около 80 килограммов курицы для того, чтобы изготовить суповые концентраты», - рассказала координатор «Женского движения ЕР» в Самарской области Светлана Макушева.

«Порция сухого борща с мясом весит всего 50 граммов, но когда заливаешь ее кипятком, то получается целая тарелка душистого и наваристого борща с изумительным домашним вкусом. Очень надеемся, что съев его, наши бойцы не будут испытывать голод весь день, и будут чувствовать тепло наших рук и сердец», - поделилась член общественного совета «Женского движения Единой России», студентка Алина Измайлова.

Полезную инициативу поддержали и участники Самарского отделения «Союза женщин России», оказав поддержку в закупке необходимых ингредиентов для промышленного производства сухих пайков.

«Мы понимаем, как важна всесторонняя поддержка нашим ребятам, которые находятся на передовой, и постоянно её оказываем. Для суповых концентратов нужно много капусты, в процессе варки и сушки она существенно уменьшается в объёме, поэтому мы закупили её в максимально возможном количестве, чтобы продукт обработать и высушить», - отметила председатель региональной общественной организации «Союз Женщин» , член общественного совета «Женского движения Единой России» Наталья Идиятуллина.

Подготовить продукты – термически обработать и высушить на профессиональном оборудовании в производственной лаборатории – участницам «Женского движения» помогли волонтёры и студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

«Помогаем нашим героям, чем можем: шьём обмундирование, нижнее белье, плетём маскировочные сети, квасим капусту и совсем недавно впервые сделали окопные свечи. Теперь мы приняли овощи для сушки», - рассказала директор колледжа, член регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Санникова.

Руководитель команды волонтеров «ZOV- СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» и гуманитарного направления Общественного совета «Женского движения Единой России» Ирина Суфиджанова вместе с другими самарчанками активно включились в работу: «На дому отвариваем килограммы картофеля и квашеной капусты. Запекаем много свёклы и моркови. Варим по несколько кур. Каждый ингредиент сушим в духовке или в специальной сушилке: 5 часов на мясо, 8 часов - на капусту. Смешиваем и добавляем предварительно высушенные свеклу, зелень, репчатый лук, чеснок. Процесс трудоёмкий и затратный по времени, так как продукты предварительно надо вымыть, измельчить все составляющие, запечь или отварить, высушить, взвесить, разложить по видам блюд и упаковать порционно, но мы все делаем с душой, для СВОих».

В преддверии Дня защитника Отечества первую партию суповых концентратов вместе с другим гуманитарным грузом супруги Ирина и Зафар Суфиджановы доставят бойцам СВО в Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и в республику Крым, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"