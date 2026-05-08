На железнодорожном вокзале Самары встретили детей из Снежного

Сегодня на железнодорожном вокзале встретили детей из Снежного.

"140 ребят и 14 сопровождающих прибыли на отдых и оздоровление. Всего этим летом примем 500 мальчишек и девчонок из Донецкой Народной Республики.

Три недели они проведут в одном из лагерей области. Комфортные условия, вкусное питание, оздоровительные процедуры. Также их ждет насыщенная программа с соревнованиями, конкурсами, играми. А главное – тепло, забота и поддержка. Обязательно покажем Самару: наш город на Волге, его знаковые места, достопримечательности.

Самарская область помогает Снежному уже несколько лет. Восстанавливаем город, ремонтируем социальные объекты, передаем оборудование, мебель. А детский отдых – это, пожалуй, самое важное в нашей совместной работе.

И для нас большая честь пятый год подряд встречать юных гостей из ДНР, давать им возможность набраться сил, отвлечься от тревог и просто побыть детьми", рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: скриншот видео