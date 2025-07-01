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В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
В Самаре завершились соревнования по авиамодельному спорту
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В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий

1 июля 2025 15:57
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1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.

1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата была установлена по инициативе депутатов фракции «Единой России», Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других ветеранских организаций, а соответствующий закон принят Самарской Губернской Думой в апреле текущего года

В честь этого события на площади Памяти героев в Самаре состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-самарцам. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев, депутаты регионального и городского  парламента , представители ветеранских организаций, активисты партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии», а также жители города.  

Вячеслав Федорищев обратился к ветеранам со словами благодарности: «Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, прошедших Афганистан и другие "горячие точки". Мы помним всех, кто бесстрашно боролся за свободу и безопасность нашей страны. Их подвиг — пример мужества и патриотизма для молодёжи».

Он вручил благодарности руководителям ветеранских организаций за их работу.  

Депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер отметил: «Ветераны, прошедшие через испытания войной, знают истинную цену миру. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и благодарим тех, кто с нами. Низкий поклон вам за вашу доблесть и самоотверженность».  

День ветеранов боевых действий — это не только день памяти и благодарности, но и важный этап в построении системной поддержки тех, кто защищал страну.

Поддержке участников СВО посвящён целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений, в том числе по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

В Самарской области действует более 40 мер поддержки ветеранов, включая программу переподготовки «Школа героев», Центр помощи участникам СВО и их семьям «Сердце воина», а также проекты фонда «Защитники Отечества». Новая памятная дата станет важным шагом в сохранении памяти о героях, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия"

Теги: Акценты В центре внимания Единая Россия Мероприятия Самара

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