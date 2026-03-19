Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»

В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области. Ключевым событием стало пленарное заседание с участием секретаря регионального отделения партии Вячеслава Федорищева, на котором подвели итоги пятилетней работы и обсудили направления дальнейшего развития.

«Народная программа формировалась в огромном количестве обсуждений: экспертных, профессиональных, общественных. Было подано более 25 млн предложений. По всем направлениям мнение жителей было учтено, – отметил Вячеслав Федорищев. – Программа, которая пять лет назад была утверждена, получилась по-настоящему народной. Об этом говорит и масштаб поддержки нашей партии в целом и кандидатов от партии на различных выборах, об этом говорят результаты».

Напомним, Народная программа партии «Единая Россия» была сформирована в 2021 году в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы на основе предложений и наказов жителей. После систематизации они были распределены на 17 основных направлений, которые нашли отражение в национальных проектах, государственных программах и партийных проектах.

На заседании было отмечено, что Народная программа стала реальным механизмом объединения партии, органов власти и общества для решения вопросов, напрямую влияющих на качество жизни.

В своем докладе глава региона подробно остановился на итогах реализации направлений: от образования, здравоохранения, развития массового спорта до поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, например, в сфере здравоохранения за пять лет было введено в эксплуатацию пять объектов капитального строительства в Самаре, Сызрани, Нефтегорске и Волжском муниципальном районе, более 140 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 офисов врача общей практики, 14 врачебных амбулаторий.

«Мы системно повышали доступность медицины в самых отдаленных населенных пунктах. При этом видим, что и крупные города также получили новые объекты. В частности, это 8 центров амбулаторной онкологической помощи», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Отдельное внимание в докладе было уделено поддержке участников СВО, их адаптации и реализации в мирной жизни. В настоящее время в регионе действуют 47 мер поддержки. В прошлом году Самарская область одна из первых в стране установила квотирование рабочих мест для участников СВО.

«Работу нужно увеличивать. Системно призывать работодателей к тому, чтобы были созданы рабочие места, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно», – подчеркнул губернатор.

Как отметил Вячеслав Федорищев, при всех центрах занятости действуют клубы «Работа для СВОих», созданы специализированные порталы, работает программа «СВОё дело. Самарская область», помогающая ветеранам реализовать свои бизнес-идеи. В 2025 году по уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в топ-5 регионов России. Также с прошлого года для них предусмотрена возможность получения бесплатного второго среднего профессионального образования. «Это очень важно для того, чтобы ребята, вернувшись, могли получить новые для себя профессии и реализоваться в новых направлениях», – заключил глава региона.

Губернатор в целом отметил эффективную реализацию партийной программы. Особое внимание на форуме было уделено формированию Народной программы 2.0.

«Мы видели, какие акценты делали пять лет назад. Точно понимаем, что за эти годы изменилась экономическая и геополитическая ситуация. Уверен, что сегодняшняя задача – создать такую платформу, в которой все жители, эксперты, деловые и общественные объединения смогут внести свой вклад в создание Народной программы 2.0, будет реализована», – сказал Вячеслав Федорищев.

Участники пленарного заседания обсудили ключевые направления Народной программы 2.0, среди которых «Современное образование и передовая наука», «Здоровье человека», «Экономика развития», «Удобная и комфортная жизнь», «Крепкая семья», «Развитие транспортной инфраструктуры» и другие.

«Нам необходимо продолжать создавать заделы по направлению образования и наука. Мы запланировали капитальный ремонт не менее 140 зданий школ и детских садов, строительство новых детских садов и школ на территориях активной жилой застройки, – сообщил губернатор. – И по мере того, как будет реализовываться экономическая часть программы, мы эти возможности будем расширять».

Глава региона отметил, что важным и знаковым станет введение в эксплуатацию в 2030 году межвузовского кампуса. По направлению образования также планируется создание пяти кластеров среднего профессионального образования. Говоря о направлении «Здоровье человека», Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость реализации мероприятий региональных составляющих национальных проектов

«Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. «При этом хотел бы всех членов правительства, депутатов еще раз активизировать свою работу по привлечению федеральных проектов для реализации в Самарской области», – добавил он.

Особое внимание глава региона уделил значимости диалога с жителями при формировании обновленной программы. «Самое главное – с какой ответственностью мы сейчас отнесемся к включению мнения наших жителей в Народную программу. Поэтому я призываю особое внимание уделить общению с жителями, понять истинные проблемы, которые есть, и обязательно вместе определить, какие меры мы можем принять, чтобы эти проблемы решать», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области выразил уверенность, что совместная работа с жителями позволит создать Народную программу партии, отвечающую современным вызовам.

На пленарном заседании модераторы дискуссионных площадок, работавших в рамках партийного форума «Есть результат», представили выработанные инициативы и предложения.

По словам главы региона, реализация программы за пять лет показала значительные результаты: построены объекты, обозначенные жителями как приоритетные, введены дополнительные меры социальной поддержки.

«Вместе с тем остается очень много предметной, ежедневной работы. Этот набранный темп необходимо сохранять для выполнения программы развития и преодоления вызовов, которые появляются в экономической плоскости, в социальной жизни, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Самое главное сейчас, в момент формирования пятилетней программы регионального отделения партии, – внимательно общаться с жителями. В центре – человек. Необходимо четко определить круг задач, которые перед нами стоят, и вместе их реализовывать».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области