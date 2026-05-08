В Минпросвещения назвали причины для отказа учителей от работы на ЕГЭ

Учителя имеют право отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин. Об этом 8 мая сообщили в совместных рекомендациях от Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

«Педагогические работники образовательных организаций вправе отказаться от участия в проведении ГИА при наличии уважительных причин», — сообщение приводит ТАСС.

Среди таких причин — состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до трех лет, а также смерть близкого родственника.