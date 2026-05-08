Число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50%

В январе – марте 2026 года количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось более чем на 47%. Об этом 8 мая сообщили на сайте Банка России.

Претензии к МФО преимущественно касались возврата денег за дополнительные услуги и проблем с управлением долгом. В частности, заявители указывали на отказы организаций предоставлять документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займов.

«Мы видим злоупотребления ряда недобросовестных компаний, которые обещают своим клиентам списать долги без последствий. На деле они исчезают сразу после получения оплаты или готовят шаблонные документы», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Для защиты граждан регулятор совместно с участниками рынка прорабатывает вопросы стандартизации деятельности долговых консультантов. По словам Мамуты, в этой сфере необходимо установить прозрачные правила работы с людьми, имеющими просроченную задолженность.

В других сегментах финансового рынка зафиксировано снижение недовольства потребителей. Число жалоб на банки сократилось: на треть — в ипотечном кредитовании, на 40,9% — по вопросам кибермошенничества и на 43,3% — в случаях добровольной передачи данных злоумышленникам.

Количество жалоб в сфере страхования уменьшилось почти на четверть. На 41,5% реже граждане заявляли о проблемах со страхованием жизни, включая инвестиционные продукты (ИСЖ). В сегменте негосударственных пенсионных фондов на 44,4% снизилось число претензий, связанных с переходом между фондами, пишут "Известия".