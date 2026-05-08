Число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50%
В Минпросвещения назвали причины для отказа учителей от работы на ЕГЭ
Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники
"Самарская область помогает Снежному уже несколько лет".
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального управления МЧС России присоединились к всероссийской акции «Окна Победы».
Запустили межрегиональный поезд Самара – Уфа – прямое скоростное пригородное сообщение между тремя регионами Приволжского федерального округа – Самарской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.
В среду, 6 мая 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению Губернатора региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов. 
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50%

В январе – марте 2026 года количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось более чем на 47%. Об этом 8 мая сообщили на сайте Банка России.

Претензии к МФО преимущественно касались возврата денег за дополнительные услуги и проблем с управлением долгом. В частности, заявители указывали на отказы организаций предоставлять документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займов.

«Мы видим злоупотребления ряда недобросовестных компаний, которые обещают своим клиентам списать долги без последствий. На деле они исчезают сразу после получения оплаты или готовят шаблонные документы», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Для защиты граждан регулятор совместно с участниками рынка прорабатывает вопросы стандартизации деятельности долговых консультантов. По словам Мамуты, в этой сфере необходимо установить прозрачные правила работы с людьми, имеющими просроченную задолженность.

В других сегментах финансового рынка зафиксировано снижение недовольства потребителей. Число жалоб на банки сократилось: на треть — в ипотечном кредитовании, на 40,9% — по вопросам кибермошенничества и на 43,3% — в случаях добровольной передачи данных злоумышленникам.

Количество жалоб в сфере страхования уменьшилось почти на четверть. На 41,5% реже граждане заявляли о проблемах со страхованием жизни, включая инвестиционные продукты (ИСЖ). В сегменте негосударственных пенсионных фондов на 44,4% снизилось число претензий, связанных с переходом между фондами, пишут "Известия".

В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
