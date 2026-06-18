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Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области

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Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области

20 июня в 10.00 в посёлке Волжский (Красноярский р., п. Волжский, ул. Пионерская, 6А, у Церкви Неупиваемая Чаша) стартует III Слёт многодетных семей Самарской области - трёхдневное мероприятие, которое станет главным семейным событием этого лета.
Организаторы - Объединение многодетных семей Самарской области и КЦСОН Самарского округа при поддержке Минсоцдемографии Самарской области - подготовили насыщенную программу для родителей и детей всех возрастов.
Для родителей пройдут психологические тренинги, йога и танцевальные мастер-классы, консультации КЦСОН по вопросам социальной поддержки, а также консультации Управления социальной защиты населения о льготах, пособиях и других мерах поддержки многодетных семей.
Для детей и подростков - развивающие игры, аниматоры, музыкальное лото, игры на гитаре и баттл поколений. А для всей семьи - концерты, кино под открытым небом, живое общение, обмен опытом и заряд позитива.
Одними из участников станет вдохновляющая семья Смирновых из Самары: Анна и Сергей воспитывают пятерых детей - Алексея (16 лет), Марию (13 лет), Дмитрия (10 лет) и двойняшек Анну и Екатерину (по 4 года). В 2025 году на II Слёте их история вдохновила сотни участников и в этом году они снова будут делиться опытом.
«Когда у тебя много детей, ты учишься расставлять приоритеты, находить время для каждого и ценить каждую минуту, проведённую вместе. На слёте мы не только отдохнули, но и получили ценные советы от психологов, познакомились с другими семьями, обменялись опытом. Это невероятно заряжает!», - делится Анна Смирнова.
«Приходите сами, приводите друзей! Будет громко, весело и по-настоящему семейно!», - говорят организаторы.

Фото - министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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