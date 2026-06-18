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В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи

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В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи

В международном аэропорту Самары зафиксированы массовые изменения в расписании рейсов — задержаны и отменены 11 вылетов.

Как следует из актуального расписания, 10 рейсов были запланированы в Москву, ещё один — в Сочи. Все они либо задержаны, либо отменены.

Причиной сбоев в авиасообщении стали ограничения в работе аэропортов Москвы. Столичные воздушные гавани временно закрывались на фоне сообщений о массированной атаке беспилотников и введённых ограничений на использование воздушного пространства.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в справочной службе аэропорта.

Аэропорт Самары работает в штатном режиме, однако расписание может корректироваться по мере изменения ситуации в столичном авиаузле, пишет Самара-АиФ.

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