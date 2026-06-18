В Самаре пройдет бесплатное занятие по парусному спорту для начинающих.



Клуб парусного спорта Самарского университета открывает сезон: состоится прогулочный выход на швертботах в яхт-клубе «Волга». Попробовать себя в парусном спорте приглашают молодежь от 18 до 35 лет.



21 июня | 11:00-18:00

переправа от пристани Осипенко



Записаться на мероприятие и задать дополнительные вопросы можно здесь.



Мероприятие проходит в рамках проекта «На всех парусах 2.0: Практика», полуфиналиста всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», победителя грантового конкурса «Росмолодежи».



А в августе Самарская область станет местом притяжения для профессионалов и любителей парусного спорта со всей страны: наш регион примет соревнования по парусному спорту в рамках Спартакиады народов России! Старты пройдут в Тольятти с 7 по 14 августа на базе яхт-клуба «Остров сокровищ».

Фото: минспорта СО