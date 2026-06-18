Социальный контракт помогает жителям региона найти работу, открыть своё дело и преодолеть трудную жизненную ситуацию

В Самарской области социальный контракт остаётся востребованной мерой поддержки, которая уже помогла тысячам жителей региона увеличить свои доходы и улучшить качество жизни. Всё это отвечает целям национального проекта «Семья», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.



Один из ярких примеров - Алексей Зубков, многодетный отец и самозанятый из Кинель-Черкасс. Он воспользовался социальным контрактом дважды: пять лет назад и в этом году. Если раньше Алексей занимался установкой кондиционеров, то теперь его деятельность связана с изготовлением рекламной продукции. Мастерскую мужчина оборудовал сам рядом с домом.



Благодаря соцконтракту Алексей приобрёл необходимое оборудование, увеличил объёмы производства и расширил спектр услуг. «Бизнес-план составили, помогли мне, всё прошло нормально. Денежные средства перечислили, заказал оборудование, часть пришла, часть ещё ждём. Планирую активно развиваться», - делится самозанятый.



По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объём финансирования социальных контрактов в этом году значительно увеличен. В бюджете 2026 года на эти цели запланировано выделить свыше 1,3 миллиарда рублей. С начала года уже заключено около 2,5 тысяч социальных контрактов, которые позволяют повысить доходы семей с детьми и одиноко проживающих граждан.



Напомним, что социальный контракт - это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определённые условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть своё дело или вести личное подсобное хозяйство. В Самарской области эта мера поддержки действует уже несколько лет и ежегодно помогает тысячам семей.



Подробнее об оформлении соцконтракта можно узнать на сайте регионального Минсоцдема: https://minsocdem.samregion.ru/social_contracts.

Фото: департамент информационной политики СО