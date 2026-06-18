26 июня в 18:00 Тольяттинский театр кукол представит премьеру этого года — спектакль «Служебный роман» по мотивам знаменитой пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. 12+

Это свежее, неожиданное прочтение классической истории, которая давно стала символом любви, работы и нелепых, но таких трогательных совпадений. Премьера состоялась в текущем сезоне и уже успела привлечь внимание зрителей — теперь у жителей Тольятти есть возможность увидеть постановку на сцене родного театра.

Зрители снова встретят строгую Людмилу Прокофьевну, которую коллеги за глаза называют «мымра», обаятельного и вечно сомневающегося Анатолия Ефремовича Новосельцева, его бойкую соседку Ольгу Петровну Рыжову и, конечно, легендарного Юрия Григорьевича Самохвалова. Только на этот раз с неожиданными режиссёрскими решениями. Здесь есть место и неловким свиданиям, и внезапным откровениям, и, конечно, той самой фразе: «У нас, понимаешь, служебный роман».

Это постановка для тех, кто хочет посмотреть на знакомых героев свежим взглядом, посмеяться от души и заодно немного погрустить — ведь хорошая история всегда про нас с вами.

Приятный бонус для молодёжи: билеты на премьерный спектакль «Служебный роман» можно приобрести по Пушкинской карте. Это означает, что зрители от 14 до 22 лет могут посетить показ бесплатно за счёт государства.

Фото: минкульт СО