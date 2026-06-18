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Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»

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Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.

Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.

ИМК позволяют управлять устройствами силой мысли, но сталкиваются с проблемами, такими как «BCI-неграмотность» и длительная калибровка. Проект Юлии Комаровой предлагает стимулировать мозг с помощью ритмической транскраниальной магнитной стимуляции, настраивая нейроны на нужную частоту.

В эксперименте с 22 добровольцами персонализированная стимуляция снизила ошибку классификации сигналов мозга на 30% и сократила время выхода на стабильную работу на четверть. Результаты показывают потенциал метода для клинического применения, особенно для пациентов с двигательными нарушениями.

Дальнейшие исследования планируют провести с пациентами после инсультов и оптимизировать протокол стимуляции.

 

Фото:   Самарская область

Теги: Медицина Самара

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