Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»

Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.



ИМК позволяют управлять устройствами силой мысли, но сталкиваются с проблемами, такими как «BCI-неграмотность» и длительная калибровка. Проект Юлии Комаровой предлагает стимулировать мозг с помощью ритмической транскраниальной магнитной стимуляции, настраивая нейроны на нужную частоту.



В эксперименте с 22 добровольцами персонализированная стимуляция снизила ошибку классификации сигналов мозга на 30% и сократила время выхода на стабильную работу на четверть. Результаты показывают потенциал метода для клинического применения, особенно для пациентов с двигательными нарушениями.



Дальнейшие исследования планируют провести с пациентами после инсультов и оптимизировать протокол стимуляции.

Фото: Самарская область