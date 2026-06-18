Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми

Министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает СЕМЬИ С ДЕТЬМИ (школьники) на бесплатную пешеходную экскурсию «Куйбышев – город трудовой доблести» в рамках реализации проекта «Столицы трудовой доблести», организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов.



В ходе программы участники познакомятся с бытом жителей Куйбышева, культурным наследием города и его великим трудовым подвигом в годы войны.



Экскурсия начнется с посещения залов Краеведческого музея им. Алабина, после чего группа отправится на пешеходную прогулку к площади Славы.



Дата проведения:

20 июня (суббота)

Начало экскурсии в 13.00 в Краеведческом музее им. Алабина.



ВАЖНО:На экскурсию требуется предварительная запись с предоставлением данных участников. Количество мест ограничено. Одна семья может принять участие в проекте один раз.



Записаться можно через Яндекс форму: https://forms.yandex.ru/u/6a280cf7505690a8e20085e0/



Прикрепленные в комментариях согласия на обработку персональных данных необходимо прикрепить в заполненную форму, а оригиналы принести с собой на экскурсию.

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Фото: Министерство туризма Самарской области