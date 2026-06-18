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Мобильный туристский информационный центр СО отправляется в презентационную экспедицию по регионам России

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В течение двух дней мобильный ТИЦ Самарской области станет объектом притяжения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

С 20 июня мобильный туристский информационный центр Самарской области отправляется в презентационную экспедицию по регионам России.

Первым городом, в котором пройдет презентация туристических возможностей Самарской области станет Нижний Новгород, где мобильный ТИЦ будет работать 20, 21 июня на территории Нижне-Волжской набережной!
В рамках мероприятия пройдут розыгрыши призов, викторины, презентации туристических программ и маршрутов.

На площадке будет функционировать точка почтовых отправлений, где каждый желающий сможет отправить открытку с символикой Самарской области в любую точку нашей страны!

В течение двух дней мобильный ТИЦ Самарской области станет объектом притяжения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Данная инициатива направлена на укрепление межрегионального сотрудничества в сфере туризма, повышение узнаваемости Самарской области среди жителей и гостей других регионов.

 

Фото:   министерство туризма СО

Теги: Самара Туризм

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