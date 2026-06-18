Более 30 тысяч слушателей посетили Лектории Знания в Самарской области с начала 2026 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй год подряд «МолоТ» объединяет начинающих сотрудников предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи.
Завершились испытания регионального этапа общественного проекта ПФО «МолоТ»
В течение двух дней мобильный ТИЦ Самарской области станет объектом притяжения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.
Мобильный туристский информационный центр СО отправляется в презентационную экспедицию по регионам России
18 июня 2026 года, в Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем (БАС). Форум проходит с 18 по 20 июня.
В Тольятти начал работу Кадровый форум БАС
Министерство туризма СО совместно с туристским информационным центром приглашает СЕМЬИ С ДЕТЬМИ (школьники) на бесплатную пешеходную экскурсию «Куйбышев – город трудовой доблести»
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса и стать ближе к звездам, продемонстрировав свои спортивные результаты. 
Самарцам предлагают принять участие в спортивном конкурсе и посетить Центр подготовки космонавтов 
18 июня в Тольятти в рамках Кадрового форума БАС прошло подписание трёхстороннего соглашения о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская «Дрон-гараж. Жигулёвская долина». 
В «Жигулёвской долине» начнёт работу технологическая мастерская «Дрон-гараж»
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, с сохранением ночью 19 июня.
В Самарской области ожидается гроза, ливень
Температура воздуха 19 июня в Самаре ночью +14, +16°С, днем +25, +27°С.
19 июня в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +28°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 30 тысяч слушателей посетили Лектории Знания в Самарской области с начала 2026 года

237
Российское общество «Знание» активно развивает сеть просветительских площадок по всей стране. С января 2026 года в Самарской области начали работу 54 просветительских площадки.

Российское общество «Знание» активно развивает сеть просветительских площадок по всей стране. С января 2026 года в Самарской области начали работу 54 просветительских площадки. За это время на них состоялось почти 700 выступлений, а общее число слушателей превысило 30,8 тысячи человек. 
Лектории Знания призваны стать центрами притяжения для жителей регионов, предлагая качественный и достоверный контент. Проект объединяет учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. В Самарской области Лектории Знания работают в крупнейших городских округах, включая Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Жигулевск и Кинель, а также в Волжском, Сергиевском, Большечерниговском, Красноярском и Алексеевском районах. Особое внимание уделяется социально значимым группам: для пожилых людей открыты две специализированные площадки на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Тольятти и Самарского областного геронтологического центра.
Кроме того, площадки открыты на базе ведущих вузов региона: Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного экономического университета и Самарского государственного технического университета.
Просветительские площадки Лекториев Знания в регионе проводят мероприятия, приуроченные к ключевым датам и проектам: акции ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню России, а также тематические встречи в рамках проектов Знание.Безопасность, Года единства народов России, Дня науки и Дня славянской письменности. 
«Лектории Знания служат пространством для открытого диалога, где школьники, студенты, работающая молодежь, родители и люди старшего поколения могут получить актуальные знания от проверенных экспертов. Площадки получают организационную поддержку Общества «Знание», включая помощь в подборе лекторов, доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методическим материалам», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова. 
Напомним, что создать свой Лекторий Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на официальном сайте Российского общества «Знание». 
Мероприятия, организованные Российским обществом «Знание» соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
385
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1509
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
326
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
569
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
714
Весь список