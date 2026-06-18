Более 30 тысяч слушателей посетили Лектории Знания в Самарской области с начала 2026 года

Российское общество «Знание» активно развивает сеть просветительских площадок по всей стране. С января 2026 года в Самарской области начали работу 54 просветительских площадки. За это время на них состоялось почти 700 выступлений, а общее число слушателей превысило 30,8 тысячи человек.

Лектории Знания призваны стать центрами притяжения для жителей регионов, предлагая качественный и достоверный контент. Проект объединяет учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. В Самарской области Лектории Знания работают в крупнейших городских округах, включая Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Жигулевск и Кинель, а также в Волжском, Сергиевском, Большечерниговском, Красноярском и Алексеевском районах. Особое внимание уделяется социально значимым группам: для пожилых людей открыты две специализированные площадки на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Тольятти и Самарского областного геронтологического центра.

Кроме того, площадки открыты на базе ведущих вузов региона: Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного экономического университета и Самарского государственного технического университета.

Просветительские площадки Лекториев Знания в регионе проводят мероприятия, приуроченные к ключевым датам и проектам: акции ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню России, а также тематические встречи в рамках проектов Знание.Безопасность, Года единства народов России, Дня науки и Дня славянской письменности.

«Лектории Знания служат пространством для открытого диалога, где школьники, студенты, работающая молодежь, родители и люди старшего поколения могут получить актуальные знания от проверенных экспертов. Площадки получают организационную поддержку Общества «Знание», включая помощь в подборе лекторов, доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методическим материалам», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Напомним, что создать свой Лекторий Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на официальном сайте Российского общества «Знание».

Мероприятия, организованные Российским обществом «Знание» соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»