По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, с сохранением ночью 19 июня.
МЧС России напоминает:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».