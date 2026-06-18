По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, с сохранением ночью 19 июня.

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».