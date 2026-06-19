Спартакиада народов России 2026: инспекция объектов в Самарской области

19 июня делегация ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий» проверила площадки, которые в августе-сентябре примут соревнования Спартакиады народов России 2026 — главного спортивного события года

Владислав Никольский, начальник управления спортивных мероприятий:

«Это наш очередной инспекционный визит в рамках подготовки к проведению Спартакиады. Самарскую область оставили под конец: нам пришлось ждать, пока сойдет вода, так как два из трех спортивных мероприятий здесь пройдут на берегах Волги: пляжный волейбол в Самаре и парусная регата в Тольятти. Осматривали открытые берега, чтобы понимать, как разместить спортивные сооружения».

Где и что пройдёт:

Самара (набережная, пляж у Первомайского спуска) — пляжный волейбол;

Тольятти (УСК «Олимп») — турниры по гандболу;

Тольятти (яхт-клуб «Остров сокровищ») — парусная регата в олимпийских классах.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская:

«У Самарской области есть опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий: это и чемпионат мира по футболу, и Российско-Китайские молодежные игры. Мы готовимся принять более тысячи спортсменов и спортивных судей со всей России».

Даты проведения: Гандбол: 4–26 августа | Парусный спорт: 7–14 августа | Пляжный волейбол: 2–7 сентября

С 25 июня по 1 июля «Остров сокровищ» примет всероссийские соревнования по парусному спорту «Поволжская регата», которые станут генеральной репетицией грядущих состязаний.

Бонус для болельщиков: вход на полуфинальные и финальные матчи по гандболу и пляжному волейболу будет бесплатным!

Фото: Спартакиада народов России 2026