В Самаре прошли соревнования по пляжному волейболу

В Самаре прошёл первый Кубок по пляжному волейболу среди коллективов правоохранительных органов и органов безопасности - яркое спортивное событие, объединившее представителей силовых структур региона. Инициатором и организатором турнира выступила Самарская региональная организация «Динамо» при активной поддержке Федерации волейбола Самарской области.

В соревнованиях приняли участие 10 команд - в общей сложности более 50 спортсменов, продемонстрировавших свои навыки и волю к победе.

Атмосфера на площадке получилась по‑настоящему захватывающей.

Состязания проходили в два этапа: сначала команды сражались в групповых играх, демонстрируя слаженность действий и тактическую выучку, а затем состоялись финальные матчи, которые и определили сильнейших.

Борьба за призовые места выдалась крайне напряжённой: каждая команда показала отличную физическую подготовку, высокий уровень мастерства и настоящий спортивный характер.

По итогам упорных состязаний победу одержала команда Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области, второе место досталось представителям Управления Росгвардии по Самарской области, а замкнула тройку призёров сборная ГУ МВД России по Самарской области.

Торжественная церемония награждения стала достойным завершением турнира: победители и призёры получили заслуженные награды - кубки, медали и памятные призы с особым смыслом: их тематический дизайн посвятили 100‑летию образования Самарской региональной организации «Динамо», что стало символичным напоминанием о многолетних спортивных традициях и значительном вкладе «Динамо» в развитие физической культуры региона.

Турнир наглядно продемонстрировал, что пляжный волейбол в Самаре пользуется большой популярностью и способен объединять людей самых разных профессий.

Фото: ГУ МВД СО