Мишустин утвердил правила проведения "пилота" по реформе уровней образования до 2030 года

Правительство России утвердило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026-2030 годах. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

Проект реализуется с сентября 2023 года. Базовое высшее образование продолжается 4-6 лет, специализированное - магистратура - 1-3 года в зависимости от профиля, профессиональный уровень - аспирантура.

В пилотном проекте 2026-2030 годов примут участие 17 вузов, которые должны разработать образовательные стандарты базового и магистрантского уровней, а также требования к программам аспирантуры. Также планируется определить сроки учебы.

"Пилот" затронет более 100 специальностей, включая математику и механику, компьютерные и информационные науки, информационную безопасность, физику и астрономию, химию, медицину, фармацию, биологические науки, агрономию, гидрогеологию и землеустройство, машиностроение и транспорт, фотонику и приборостроение, государственное и муниципальное управление, региональную и отраслевую экономику, лингвистику, рекламу и связи с общественностью.