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В Самаре прошло мероприятие, посвященное наставничеству в медицине

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В преддверии Дня медицинского работника в Самаре состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество».

В преддверии Дня медицинского работника состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество». Мероприятие было посвящено наставничеству и его ценности для молодых специалистов и медицины.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, председатель Самарской губернской думы, Академик РАН Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина, представители общественных организаций, главные врачи медучреждений, студенты Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной и СамГМУ.

Напомним, скульптурная композиция, созданная в 2023 году по инициативе областной ассоциации врачей, организации ветеранов медицинских работников, посвящена людям в белых халатах, которые во все времена верны своему долгу, высокому служению самой гуманной и благородной профессии.

«Доброй традицией стало чествование молодых специалистов вместе с их наставниками. Это символ единства и преемственности. Врачи старшего поколения передают свой бесценный опыт ученикам, учат их этой сложной профессии", - отметил Андрей Орлов.

Министр подчеркнул, что врач ежедневно находится на передовой:
"Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, ежеминутно спасая сотни жизней. И в мирное время врачи, стоя за операционным столом, тоже спасают людей. Такое единение укрепляет дух молодых специалистов, помогает им осознать, насколько ценна каждая человеческая жизнь и как важна их профессия».

По словам Татьяны Сивохиной, медицинские работники — люди особенные, с особым складом ума.

"Эта работа очень сложная и ответственная. Она физически напряженная. Тяжелые операции идут часами. Например, хирург может часами стоять в одном положении и все время ответственно работать", - подчеркнул Геннадий Котельников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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