Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы жалуются на нехватку бензина и очереди на АЗС в двух районах
Самарцы жалуются на нехватку бензина и очереди на АЗС в двух районах
В Кошкинском районе на пожаре погиб человек
В Кошкинском районе на пожаре погиб человек
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти состоялось чествование медицинских работников

204
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников

В преддверии Дня медицинского работника в КЦ «Автоград» прошло торжественное мероприятие. На собрании поздравили специалистов отрасли и вручили награды.

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов передал коллегам поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева, который отметил, что развитие здравоохранения - приоритетная задача Правительства.

«За последние годы благодаря поддержке федерального правительства у нас в регионе было многое сделано в этом направлении. Но мы не останавливаемся и продолжаем работу. За счет реализации национальных проектов и региональных программ трансформируем систему здравоохранения. Улучшаем условия для специалистов и пациентов, обновляем инфраструктуру медучреждений, внедряем инновационные технологии, обновляем парк транспорта. Будем продолжать эту работу, чтобы повысить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона. Для нас это – задача номер один», - подчеркнул губернатор Самарской области в своем поздравлении.

За последние годы благодаря поддержке федерального правительства в регионе было многое сделано для развития медицины. Масштабные перемены затронули, конечно, Тольятти и Сызрань. Сегодня в распоряжении врачей – современное оборудование и технологии. Повышается доступность офтальмологической помощи. В Сызрани уже работает специализированное отделение. В ближайших планах - ремонт корпуса глазной больницы и в Автограде. Активно развивается и такое значимое сейчас направление, как медицинская реабилитация наших Защитников. Открыто новое отделение в Сызрани, закупается новое оборудование для Тольяттинской городской больницы № 4.

Также планах развитие онкологической службы Тольятти. Будет произведена закупка тяжелого и высокотехнологичного оборудования. Это позволит повысить доступность лечения от онкозаболеваний для жителей города.

Глава региона отметил, что медицинские работники - это люди с большим сердцем, наполненным любовью к людям, стремлением им помочь.

«Благодарю, что ежедневно вы сохраняете преданность делу, несмотря на то, что оно требует от вас колоссальных моральных и физических усилий. Совершаете настоящие подвиги, спасая людей, находясь рядом с ними в самые тяжелые моменты, даря им шанс на жизнь. Искренне заботитесь о самочувствии всех своих пациентов. Делаете вклад в будущее Самарской области, помогая появиться на свет тысячам детей. Мои особые слова признательности медработникам, работающим в зоне специальной военной операции. Вы – настоящие герои. Спасибо за ваше мужество, самоотверженность, глубокую преданность интересам Родины!» - рассказал губернатор в поздравительном адресе.

В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды специалистам учреждений здравоохранения Тольятти, Сызрани, Ставропольского района. Кроме того, чествовали врачей и медсестер, которые оказывали медицинскую помощь в зоне СВО, помогали бойцам на передовой и в госпиталях.

На собрании поблагодарили бригады скорой медицинской Тольятти и Сызрани, которые оперативно и слаженно работали на вызовах в связи с экстренными ситуациями, вызванными вражескими атаками на территории региона. Специалистам вручили памятный знак «За служение людям».

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
19 июня 2026  10:29
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
204
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
19 июня 2026  10:17
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
204
Врач-офтальмолог Ольга Жукова:
18 июня 2026  19:18
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
620
Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.
18 июня 2026  15:48
Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»
673
15 июня во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров
18 июня 2026  14:54
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
745
В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.Так, в городском округе Чапаевск началось строительство модульной врачебной амбулатории в поселке Садово-Дачный.
18 июня 2026  14:43
Жители Чапаевска будут получать медпомощь в современных условиях
682
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
17 июня 2026  10:04
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
663
В России обновят стандарт лечения шизофрении
17 июня 2026  09:16
В России обновят стандарт лечения шизофрении
646
16 июня 2026  19:59
Врач развенчал миф о норме в 10 тыс. шагов в день
792
Врач-невролог детской клинической больницы им В.Д. Середавина Наталья Савельева:
16 июня 2026  17:45
Самарский детский врач-невролог рассказала о влиянии гаджетов на мозг и важности цифровой гигиены
1111
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
575
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
666
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1589
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
444
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
617
Весь список