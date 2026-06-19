Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы жалуются на нехватку бензина и очереди на АЗС в двух районах
Самарцы жалуются на нехватку бензина и очереди на АЗС в двух районах
В Кошкинском районе на пожаре погиб человек
В Кошкинском районе на пожаре погиб человек
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года

124
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года

Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке ноутбуков и комплектующих для ПК в Самаре и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Оказалось, что ноутбуки HP стали покупать чаще в 2,5 раза, а из комплектующих самый заметный рост показали жесткие диски и оперативная память.

Ноутбуки

В I квартале 2026 года на новые ноутбуки в Самаре пришлось 13% продаж, в то время как на устройства в ресейле — подавляющее большинство (86%). По доле продаж среди брендов в ресейле лидируют ноутбуки от Apple (18%), ASUS (18%) и Lenovo (15%). Также в топ-5 вошли Acer (11%) и HP (10%).

При этом самый заметный рост продаж в Самаре год к году показали ноутбуки HONOR — их стали покупать чаще на 64%, в среднем за 24 000 рублей. На втором месте — Apple с ростом продаж на 9%. Их средняя цена при покупке «с рук» составила 33 000 рублей. Топ-3 замыкает бренд Lenovo, его продажи выросли на 6%. Такие ноутбуки в среднем обходились в 15 000 рублей. Интересно, что при росте продаж средняя стоимость ноутбуков в ресейле в целом снизилась на 12% год к году.

Что касается новых ноутбуков, в этом сегменте пользователи чаще всего берут устройства от Apple (36%), Lenovo (11%), ASUS (10%), Acer (6%) и HONOR (6%). По росту продаж лидирует бренд HP — такие ноутбуки за год стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они стоили 33 000 рублей. Далее следуют ноутбуки от Lenovo с ростом продаж на 86%. Они в среднем обходились в 67 000 рублей. Тройку лидеров замыкает GIGABYTE, их продажи выросли на 60%. Средняя цена в новом состоянии — 77 000 рублей.

Комплектующие

Есть и те, кто предпочитает ноутбукам персональные компьютеры собственной сборки. По долям продаж, чаще всего пользователи покупают видеокарты (25%), оперативную память (17%), процессоры (16%), жесткие диски (13%) и материнские платы (12%).

Самый заметный рост продаж год к году продемонстрировали жесткие диски — их стали покупать чаще на 31%. Также выросли продажи оперативной памяти — ее по сравнению с прошлым годом стали покупать активнее на 18%.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
575
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
666
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1589
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
444
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
617
Весь список