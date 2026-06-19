Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года

Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке ноутбуков и комплектующих для ПК в Самаре и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Оказалось, что ноутбуки HP стали покупать чаще в 2,5 раза, а из комплектующих самый заметный рост показали жесткие диски и оперативная память.

Ноутбуки

В I квартале 2026 года на новые ноутбуки в Самаре пришлось 13% продаж, в то время как на устройства в ресейле — подавляющее большинство (86%). По доле продаж среди брендов в ресейле лидируют ноутбуки от Apple (18%), ASUS (18%) и Lenovo (15%). Также в топ-5 вошли Acer (11%) и HP (10%).

При этом самый заметный рост продаж в Самаре год к году показали ноутбуки HONOR — их стали покупать чаще на 64%, в среднем за 24 000 рублей. На втором месте — Apple с ростом продаж на 9%. Их средняя цена при покупке «с рук» составила 33 000 рублей. Топ-3 замыкает бренд Lenovo, его продажи выросли на 6%. Такие ноутбуки в среднем обходились в 15 000 рублей. Интересно, что при росте продаж средняя стоимость ноутбуков в ресейле в целом снизилась на 12% год к году.

Что касается новых ноутбуков, в этом сегменте пользователи чаще всего берут устройства от Apple (36%), Lenovo (11%), ASUS (10%), Acer (6%) и HONOR (6%). По росту продаж лидирует бренд HP — такие ноутбуки за год стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они стоили 33 000 рублей. Далее следуют ноутбуки от Lenovo с ростом продаж на 86%. Они в среднем обходились в 67 000 рублей. Тройку лидеров замыкает GIGABYTE, их продажи выросли на 60%. Средняя цена в новом состоянии — 77 000 рублей.

Комплектующие

Есть и те, кто предпочитает ноутбукам персональные компьютеры собственной сборки. По долям продаж, чаще всего пользователи покупают видеокарты (25%), оперативную память (17%), процессоры (16%), жесткие диски (13%) и материнские платы (12%).

Самый заметный рост продаж год к году продемонстрировали жесткие диски — их стали покупать чаще на 31%. Также выросли продажи оперативной памяти — ее по сравнению с прошлым годом стали покупать активнее на 18%.