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В Кошкинском районе на пожаре погиб человек

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В Кошкинском районе на пожаре погиб человек

19 июня утром в Кошкинском районе Самарской области произошёл пожар, в результате которого погиб человек.

Сообщение о возгорании поступило 19 июня в 05:58 в пожарно-спасательную часть №129. Огонь вспыхнул в квартире двухквартирного жилого дома на улице Степной в станции Погрузная.

На место оперативно выехали пожарные расчёты. По прибытии было установлено, что квартира горит на площади около 10 квадратных метров, внутри наблюдалось сильное задымление.

В тушении участвовали 8 сотрудников пожарной службы и 3 единицы техники. Были задействованы два ствола «Б» и два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать в 06:08, а полностью ликвидировать открытое горение — в 06:22. Однако спасти человека не удалось — в результате происшествия есть погибший, пишет Самара-МК.

Теги: Пожар

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