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В Самаре мотоциклист сбил пешехода и врезался в столб

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В Самаре мотоциклист сбил пешехода и врезался в столб

18 июня в Красноглинском районе города Самары, в 20:15, 37-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, двигался по ул. Донская в направлении ул. Банная. В пути следования, возле дома №15, в пос. Мехзавод 16 квартал, допустил наезд на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо, по ходу движения мотоцикла, после чего водитель мотоцикла совершил наезд на препятствие – бетонную световую опору, расположенную справа по ходу движения транспортного средства. Пешеход госпитализирован, а водителю назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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