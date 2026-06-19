В Самаре мотоциклист сбил пешехода и врезался в столб

18 июня в Красноглинском районе города Самары, в 20:15, 37-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, двигался по ул. Донская в направлении ул. Банная. В пути следования, возле дома №15, в пос. Мехзавод 16 квартал, допустил наезд на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо, по ходу движения мотоцикла, после чего водитель мотоцикла совершил наезд на препятствие – бетонную световую опору, расположенную справа по ходу движения транспортного средства. Пешеход госпитализирован, а водителю назначено амбулаторное лечение.