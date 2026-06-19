Четверо выпускников лицея Самарского политеха набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Самарской области стали известны результаты единого государственного экзамена по литературе, химии и русскому языку. Четыре выпускницы общеобразовательного архитектурно-технического лицея Политеха показали наивысший результат. София Еранова, Дарья Полякова, Кристина Карпова – по русскому языку, Татьяна Теряева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

«Задания ЕГЭ были интересные и вполне выполнимые: всё-таки я два года усердно готовилась, – говорит Татьяна Теряева. – В подготовке к экзамену мне помогала преподаватель русского языка и литературы Галина Александровна Пятницкая. Огромное ей спасибо за это! Буду поступать в Самарский политех на специальность «Конструирование и дизайн одежды», чтобы в будущем стать высококлассным специалистом».

Ранее Татьяна Теряева принимала участие во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) и стала призёром окружного этапа по тому же предмету. К слову, преподаватель лицея Галина Пятницкая в этом году подготовила троих стобальников.

Ещё один наш лицеист, Макар Лопухов, набрал 99 баллов на ЕГЭ по химии.

Он призёр окружного этапа ВсОШ, учился в классе с естественно-научным уклоном. Его наставником при подготовке к экзамену была Галина Михайловна Демидова. Сейчас молодой человек выбирает вуз, в котором продолжит учиться. Его мечта – развивать науку, стать учёным. Он отмечает, что для успешной сдачи экзаменов нужны три вещи: желание, дисциплина и поддержка близких людей.

«У нас сильный преподавательский состав, – говорит Макар Лопухов. – Но нужно понимать, что для достижения высоких результатов важно быть дисциплинированным, много заниматься. Главное, чтобы стремление к победе совпадало с желанием учителей давать знания. В нашем лицее оно у них есть».

Напомним, что общеобразовательный архитектурно-технический лицей СамГТУ – это структурное подразделение Самарского политеха. В этом году из его стен выходят 120 выпускников, обучавшихся по разным направлениям подготовки.