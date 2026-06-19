«РКС-Самара»: Владимир Бирюков ответил на вопросы самарцев в прямом эфире ЦУР

Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 19 июня 2026 года, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника.
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд. 
Самарские ветераны СВО примут участие в чемпионате «Абилимпикс» 
Участники СВО становятся специалистами Кадровых центров «Работа России», чтобы помогать товарищам
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование».
Молодежь губернии научится вычислять мошенников при поиске работы 
30 студентов и 15 научных сотрудников из Самарского политеха, Самарского университета им. Королёва и Самарского металлургического колледжа получат стипендии в размере 180 и 120 тысяч рублей соответственно.
Стипендия для будущих металлургов Самары: итоги конкурса
С понедельника, 22 июня, в Железнодорожном районе Самары начнется капитальный ремонт двух водопроводных линий совокупной протяженностью 536 метров.
Две водопроводные линии капитально отремонтируют в Железнодорожном районе Самары
В Самаре состоялось второе в этом году заседание Совета по развитию предпринимательства, на котором обсудили актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
В Самаре обсудили  меры поддержки малого и среднего бизнеса
Температура воды в Волге на 19 июня прогрелась до 20,4 °C.
На самарских пляжах завершается расстановка пляжной мебели и разравнивание песка 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: Владимир Бирюков ответил на вопросы самарцев в прямом эфире ЦУР

267
Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в прямом эфире Центра управления регионом по Самарской области.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в прямом эфире Центра управления регионом по Самарской области. Он рассказал о перекладках сетей водоснабжения и водоотведения, о масштабных ремонтах на головных сооружениях, о работе над снижением количества канализационных засоров, а также ответил на вопросы жителей города.

В 2025 году:

- Инвестиции «РКС-Самара» в систему городского водоснабжения и водоотведения составили 1,6 миллиарда рублей.

- Лаборатории «РКС-Самара» сделали 68 972 исследования сточных вод и 251 343 исследования природной и питьевой воды.

- Заменили 24 километра труб, построили 15 километров новых сетей.

- Устранили более 5 000 канализационных засоров.

- Реализовали мероприятия производственной программы на 820 миллионов рублей.

- Перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда налоговых платежей.

«Одним из самых значимых проектов последних лет стал запуск водоводов, которые поставляют мягкую очищенную воду из Волги в Куйбышевский район Самары и часть Волжского района Самарской области», – сказал Владимир Бирюков. Проект «РКС-Самара» реализовали в рамках нацпроекта «Чистая вода» – более 140 тысяч жителей получили мягкую воду. Для этого построено более 12 километров водоводов диаметром 1000 мм, реконструирована насосная станция, построены новые инженерные колодцы, отлажен технологический цикл.

Также Владимир Бирюков рассказал самарцам, как важно быть внимательными к приборам учёта водоснабжения, вовремя передавать показания и оплачивать квитанции от «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

Посмотреть запись можно по ссылке https://vk.com/video-116930_4562

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
9 и 10 июня, при проведении плановых ремонтов специалистами «РКС-Самара», часть домов Самары останется без воды.
05 июня 2026, 15:41
«РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре
9 и 10 июня, при проведении плановых ремонтов специалистами «РКС-Самара», часть домов Самары останется без воды. ЖКХ
2151
«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей.
02 июня 2026, 16:49
«РКС-Самара» призывает оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме
«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей. ЖКХ
2259
Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям аккредитации и подтвердил свою компетентность.
01 июня 2026, 15:56
Лаборатория «РКС-Самара» прошла экспертную оценку и подтвердила свою компетентность
Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям... ЖКХ
2420

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
674
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
803
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1611
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
468
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
640
Весь список