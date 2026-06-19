«РКС-Самара»: Владимир Бирюков ответил на вопросы самарцев в прямом эфире ЦУР

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в прямом эфире Центра управления регионом по Самарской области. Он рассказал о перекладках сетей водоснабжения и водоотведения, о масштабных ремонтах на головных сооружениях, о работе над снижением количества канализационных засоров, а также ответил на вопросы жителей города.

В 2025 году:

- Инвестиции «РКС-Самара» в систему городского водоснабжения и водоотведения составили 1,6 миллиарда рублей.

- Лаборатории «РКС-Самара» сделали 68 972 исследования сточных вод и 251 343 исследования природной и питьевой воды.

- Заменили 24 километра труб, построили 15 километров новых сетей.

- Устранили более 5 000 канализационных засоров.

- Реализовали мероприятия производственной программы на 820 миллионов рублей.

- Перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда налоговых платежей.

«Одним из самых значимых проектов последних лет стал запуск водоводов, которые поставляют мягкую очищенную воду из Волги в Куйбышевский район Самары и часть Волжского района Самарской области», – сказал Владимир Бирюков. Проект «РКС-Самара» реализовали в рамках нацпроекта «Чистая вода» – более 140 тысяч жителей получили мягкую воду. Для этого построено более 12 километров водоводов диаметром 1000 мм, реконструирована насосная станция, построены новые инженерные колодцы, отлажен технологический цикл.

Также Владимир Бирюков рассказал самарцам, как важно быть внимательными к приборам учёта водоснабжения, вовремя передавать показания и оплачивать квитанции от «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

Посмотреть запись можно по ссылке https://vk.com/video-116930_4562

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»