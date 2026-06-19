В Самаре Молодежка Народного фронта и батутный центр «Sky top» подарили праздник детям из семей участников СВО

В школе №162 Самары в минувшие дни царила атмосфера всеобщей радости и детского счастья. Команда Молодежки Народного фронта Самарской области совместно с батутным центром «Sky top» организовали праздник для учеников школы, чьи отцы сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Для ребят, которые ежедневно ждут возвращения домой своих родных, этот день стал настоящим подарком. Организаторы постарались создать условия, в которых дети смогли забыть о тревогах и полностью погрузиться в мир веселья.

Батутный центр «Sky top» превратился в зону безграничного счастья: звонкий смех, шум, кувырки и прыжки до потолка наполнили зал. Дети не только получили заряд бодрости и адреналина, но и смогли почувствовать себя просто детьми, которым важно верить в чудеса и радоваться каждому дню.

«Когда родные находятся вдали от дома, защищая Родину, наша общая задача - окружить их семьи заботой и вниманием. Такие моменты радости становятся особенно ценными. Мы благодарны партнерам из «Sky top» за то, что они откликнулись на нашу инициативу и подарили ребятам незабываемые эмоции», - прокомментировала событие координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Яркие эмоции, положительный настрой и отличное настроение - именно так организаторы охарактеризовали главные итоги спортивного мероприятия. В планах активистов продолжать радовать детей участников СВО, организуя для них новые досуговые и развивающие проекты.

Фото: Молодежка Народного фронта СО