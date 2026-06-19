Две водопроводные линии капитально отремонтируют в Железнодорожном районе Самары

С понедельника, 22 июня, в Железнодорожном районе Самары начнется капитальный ремонт двух водопроводных линий совокупной протяженностью 536 метров. ООО «Самарские коммунальные системы» заменит участки труб диаметрами 200 мм и 300 мм в районе домов №№ 13-19 по проспекту Карла Маркса. Тяжелую технику и рабочих сосредоточат на внутриквартальном проезде, который будет временно недоступен для движения. Основные работы проведут по бестраншейной технологии: укладку новых труб выполнят методом горизонтально направленного бурения через небольшие котлованы.



По информации ресурсоснабжающей компании, в период перекладки линий холодное водоснабжение специалисты постараются сохранить, однако в момент переключений на действующую линию возможны кратковременные отключения. В связи с этим жителям рекомендуется позаботиться о запасах воды для бытовых нужд.



Капитальный ремонт необходим для предупреждения технологических отказов и повышения надежности водоснабжения. Обновление инженерных коммуникаций по вышеуказанному адресу завершат до конца суток 25 июля.



Фото: пресс-служба администрации Самары