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Стипендия для будущих металлургов Самары: итоги конкурса

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30 студентов и 15 научных сотрудников из Самарского политеха, Самарского университета им. Королёва и Самарского металлургического колледжа получат стипендии в размере 180 и 120 тысяч рублей соответственно.

30 студентов и 15 научных сотрудников из Самарского политеха, Самарского университета им. Королёва и Самарского металлургического колледжа получат стипендии в размере 180 и 120 тысяч рублей соответственно. Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова подвёл итоги регионального конкурса, направленного на поддержку молодых талантов в металлургии и машиностроении. 
Стипендиальная программа «Эмпатии» — продолжение традиций Самарского металлургического завода по повышению престижа технического образования и развитию научно-технического потенциала региона. Впервые конкурс прошёл в прошлом году. Соорганизаторами проекта выступили Министерство науки и высшего образования и Министерство образования Самарской области. 
Основатель фонда Михаил Шелков подчёркивает: «Стипендия закрывает один из важных вопросов: как сделать так, чтобы больше молодых людей шли работать на завод. Нужно привлекать специалистов от 18 до 30 лет, при этом не ущемляя более опытных коллег и не создавая несправедливый разрыв в зарплатах».
В 2026-м заявки на участие вновь принимали от студентов и научных сотрудников, кто учится и работает на связанных с металлургией и машиностроением направлениях. Победителей эксперты выбрали по академическим, профессиональным и научным достижениям. Среди них оказались и четверо студентов, которые уже работают на Самарском металлургическом заводе. Список всех 45 победителей конкурса — в приложении.
Общий призовой фонд превысил 7 млн рублей. Свои призовые победители начнут получать в сентябре: научные сотрудники единоразово получат по 120 тысяч рублей, студенты — по 180 тысяч рублей (двумя выплатами по 90 тысяч). 
«Сегодня инженерное образование — это фундамент технологического лидерства. И здесь особенно ценно, когда бизнес проявляет настоящую эмпатию не на словах, а на деле: фонд „Эмпатия" второй год подряд не просто финансирует подготовку специалистов, а помогает молодым исследователям буквально „прожить" профессию, почувствовать металлургию и машиностроение изнутри и стать частью команды Самарского металлургического завода. Убеждён, именно такая глубокая сопричастность приближает нас к промышленному суверенитету», — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
«В Самарской области востребованы кадры для инженерно-технических направлений, и очень важно поддерживать тех, кто выбрал работу в сфере машиностроения и металлургии, а также тех, кто готовит настоящих профессионалов для предприятий региона. Программа, которая появилась в Самарской области в прошлом году благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Эмпатия», поможет поддержать как студентов, обучающихся по инженерным специальностям, так и их наставников. Поздравляю победителей конкурса на присуждение стипендий, желаю профессиональных и личных успехов», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
«Для Самарского металлургического завода подготовка инженерных кадров всегда была стратегической задачей, и поддержку этого направления продолжил благотворительный фонд «Эмпатия» нашего акционера Михаила Шелкова. Сегодня мы поздравляем победителей и их наставников: ваш талант и упорство – лучшее доказательство того, что инженерная мысль по-прежнему двигает прогресс и решает самые сложные задачи. Профессия технического специалиста держится на творчестве, точном расчёте и стремлении созидать – именно такие люди создают технологии будущего и развивают отечественную промышленность. Уверен, союз теории, практики и новых технологий выведет вашу подготовку на новый уровень, и надеюсь, что вскоре многие из вас пополнят команду нашего завода. С заслуженной победой!» – отметил генеральный директор АО «Самарский металлургический завод» Сергей Бурцев.
Награждение 18 июня прошло в необычном формате: трое победителей рассказали о своих достижениях и идеях в формате научных «боёв» (Science Slam). Суть формата в том, чтобы учёные представили собственные научные разработки увлекательно и с юмором, а зрители «проголосовали» за них аплодисментами и овациями. Подготовить захватывающие выступления победителям помог начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета и организатор Science Slam в Самаре Александр Кузин. 
Университет имени Королёва выступил ключевым партнёром мероприятия совместно с СМЗ. 19 июня для победителей прошёл выезд на площадку завода. Участники увидели процесс производства вживую, пообщались с руководством и ведущими специалистами предприятия, посетили мастер-класс по наставничеству.

 

 

Фото: Благотворительный фонд «Эмпатия»

Теги: Самара

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