Самарцев приглашают на Международный день йоги

21 июня в 11:00 на спортивной площадке у Вилоновского спуска самарской набережной состоится XII Международный день йоги. В программе — единая общая практика йоги, разработанная Министерством йоги и аюрведы Индии, и бесплатные занятия от опытных мастеров йоги. 0+



Приглашаются все жители и гости города, независимо от уровня физической подготовки. Регистрация доступна по ссылке: https://vk.com/wall-96007524_2381.



Отметим, Международный день йоги отмечается с 2015 года, ежегодно 21 июня или в ближайшее воскресенье к этой дате. Организаторами Дня йоги выступает Культурный Центр им. Джавахарлала Неру, Посольство Индии в Москве, Генеральное Консульство Индии в Казани и Индийский культурно-информационный центр в Самаре при поддержке администрации города.