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В Самаре состоялась премьера летнего фильма Андрея Петрякова

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В Самаре состоялась премьера летнего фильма Андрея Петрякова

Короткометражная городская комедия с Виктором Логиновым и Никитой Плахотнюком рассказывает зрителю о приключениях местного гида-неудачника и известного актера, который напросился к нему на экскурсию. Фильм снят командой самарского продакшна ОНАМАНИТ к 145-летнему юбилею Жигулевского пивзавода. Комедия уже доступна для просмотра бесплатно онлайн на VK Видео.

По сюжету местный гид Федя встречает в очереди «на Дне» своего кумира – актера Виктора Логинова, который просит провести для него небольшую экскурсию по городу. Обычная прогулка под давлением обстоятельств, времени и других событий превращается в иммерсивную. Феде предстоит одновременно спасти праздник, дружбу и свой звездный час, который выпадает раз в жизни.

Авторы сценария фильма – Андрей Петряков и Леонид Гук. Продюсер – Альберт Абузяров. Съемки фильма проходили в Самаре летом 2025 года. Премьерные кинопоказы прошли в кинотеатре «Художественный», а также в баре «На Дне» и собрали полные залы.

Отдельное внимание в фильме уделяется музыке. В картине звучит песня «Самара» Бориса Бурдаева (Братья Грим). Также специально для фильма был записан одноименный саундтрек «Это было легендарно».

Ранее самарский продакшн ОНАМАНИТ выпустил фильмы-экскурсии «Необычная», «Она манит аномально» и «Зимняя Необычная», которые собрали несколько миллионов просмотров среди жителей и гостей Самары. Новая короткометражная картина «Это было легендарно» посвящена летнему отдыху в Самарской области и 145-летию Жигулевского пивзавода.

Андрей Петряков, режиссер фильма:

«После первой премьеры фильм к нам подошли сотрудники кинотеатра и спросили: что мы сделали для зрителей, потому что они выходили с сеанса со счастливыми глазами? Мы показали фильм про приключения, дружбу и наш любимый город. Надеемся, что «Это было легендарно» полюбится широкому зрителю и сделает людей чуточку счастливее, а Самару еще более привлекательной».

Виктор Логинов, актер:

«Честно говоря, я ошеломлен. Думал, что приеду в Самару на пару дней, но потом вдруг неожиданно оказался в очереди «на Дне», на самокате и даже за Волгой. Все как-то закружилось. Этот фильм для тех, кто знает, что такое настоящее самарское лето. Для тех, кто хоть раз в жизни переправлялся на другой берег или катался на речном трамвайчике в Ширяево. Для тех, кто гулял по вечерней улице Куйбышева и не хотел уходить домой. Теперь я знаю, почему из Самары так сложно уехать. Спасибо, Самара! Это было легендарно!».

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