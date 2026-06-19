только каждый десятый россиянин пользуется солнцезащитными кремами

Проекты Здоровье Mail и Погода Mail выяснили, что 54% россиян никогда не наносят SPF‑средства, а треть опрошенных прибегает к ним только в жаркие и солнечные дни. При этом 72% респондентов знают о вреде ультрафиолетового излучения.

Исследование проводилось среди читателей проектов Погода Mail и Здоровье Mail 8–14 июня. В опросе приняли участие 18 000 респондентов из более чем 50 регионов России.

Загар: привычка или исключение

Более половины россиян — 55% — сообщили, что специально не загорают ни на пляже, ни на даче, ни у бассейна. Примерно четверть прибегают к загару только во время отпуска: желают выглядеть отдохнувшими. 20% опрошенных загорают при любой возможности: в отпуске и на выходных.

Дерматолог клиники Docmed Ляйсан Давлетбаева предупреждает: «Каждый эпизод интенсивного загара вносит кумулятивный вклад в фотостарение, нарушение пигментации, иммуносупрессию и накопление мутаций. Если много загорать, кожа, скорее всего, быстро потеряет эластичность, будет покрываться пигментными пятнами, станет значительно суше, чем в норме. И самое важное — серьезно повысится риск рака кожи».

Осознанность в вопросах здоровья

Значительная часть участников — 72% — осведомлена о доказанном вреде УФ‑излучения, включая риск рака кожи и фотостарение. При этом 12% слышали о негативных последствиях, но не углублялись в тему, а 11% считают вред преувеличенным. Небольшая группа — около четырех процентов — убеждена в пользе загара из‑за выработки витамина D. При этом несколько респондентов впервые узнали о возможном пагубном влиянии загара.

Что касается витамина D, мнение эксперта Ляйсан Давлетбаевой такое: «Для его синтеза не нужно долго загорать — достаточно эпизодов от пяти до 15 минут попадания солнечных лучей на открытые участки кожи в середине дня несколько раз в неделю. Использование солнцезащитного крема не должно отменяться из-за опасений по поводу нехватки витамина D, — говорит дерматолог Ляйсан Давлетбаева. — Риски фотоповреждения и канцерогенеза значительно перевешивают».

Солнцезащита в городе и на отдыхе

В повседневной жизни большинство россиян не используют солнцезащитные кремы: 54% никогда не наносят SPF‑средства. Треть опрошенных прибегает к ним только в жаркие и солнечные дни. И лишь каждый десятый пользуется защитой регулярно.

На отдыхе картина меняется, но не радикально: 28% стараются наносить SPF‑крем каждый день раз в два часа и после купания. Еще 25% пользуются подобными средствами нерегулярно, а 34% вообще не применяют их.

Дерматолог комментирует: «Риски УФ-облучения значительно превышают известные риски от использования солнцезащитных средств. Однако для детей, пациентов с чувствительной кожей, фотодерматозами предпочтительны минеральные фильтры ZnO, TiO₂ — они имеют наилучший профиль безопасности».

УФ‑индекс: за ним следят единицы

Только пять процентов россиян всегда проверяют прогноз УФ‑индекса перед выходом на улицу. Еще 13% делают это время от времени. Более половины — 58% — знают о существовании такого показателя, но не отслеживают его. 24% впервые услышали о нем в ходе опроса. Врачи рекомендуют перед выходом на улицу проверять УФ-индекс в погодном приложении на смартфоне — он показывает уровень ультрафиолетового излучения у поверхности Земли, — комментирует главный редактор Здоровье Mail Ольга Чернова. — Шкала начинается с безопасного 0 и может достигать экстремального значения 11, при этом защита от солнца нужна уже начиная с индекса 3. Если УФ-индекс превышает 8, то лучше по возможности не выходить на улицу. Если выйти все же необходимо, то стоит не только использовать солнцезащитный крем, но и прикрыть голову, а также избегать прямых солнечных лучей.

Дерматолог Ляйсан Давлетбаева добавляет: «Порог ВОЗ для начала фотозащиты — УФ-индекс ≥3. Однако люди с фототипами I–II могут получить эритему даже при УФ-индексе 2 при длительном пребывании на улице (>1,5 часа), поэтому для таких пациентов целесообразно рекомендовать защиту и при более низких значениях.

Помните, что комбинированная защита (тень + крем + одежда + очки) значительно эффективнее любого одного метода».

Солярий: популярность падает

Большинство опрошенных — 76% — никогда не посещали солярий: считали опасным. 16% признались, что ходили туда раньше, но отказались после того, как узнали о рисках. Регулярно посещают солярий лишь один процент респондентов, а остальные прибегают к таким походам эпизодически, перед отпуском или зимой, чтобы приобрести красивый цвет кожи.

Эстетика загара

Отношение к шоколадному загару неоднозначно. 32% находят это неестественным и непривлекательным. 29% заявили, что им все равно. Еще 18% отметили, что раньше им нравился загар, но теперь мнение изменилось. И лишь пятая часть респондентов считает интенсивный загар красивым.

Среди опрошенных преобладали женщины — 60%. Мужчины составили 40% участников. Большинство респондентов — взрослые люди старше 18 лет, а 96% проживают непосредственно в России.