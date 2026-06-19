22 июня с 17:00 до 22:00 у Памятника Юнгам ВМФ на территории 3-ей очереди Самарской набережной в честь Дня Памяти и скорби пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти».

В 1942–1944 годах более 700 мальчишек добровольно отправились учиться в Соловецкую школу юнг Военно-Морского Флота. Совсем юные, они стремились защищать Родину и служить на флоте. Многие из них героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но не все вернулись домой.

Участвуя в акции «Свеча памяти», мы вспоминаем этих юных героев и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Акция носит двухчастный формат:

– с 17:00 до 21:30 проводится информационно-просветительская программа для жителей и гостей городского округа Самара,

– с 21:00 до 21:30 сбор участников официальных делегаций и почетного караула церемониальной части,

– с 21:30 до 22:00 проводится церемониальная часть с участием официальных делегаций и почётного караула.

Участники акции смогут сделать бумажный кораблик в память о юнгах, написать письмо солдату или прикрепить георгиевскую ленту в память обо всех героях Великой Отечественной войны. Все площадки будут работать рядом с монументом.

Завершится акция возложением цветов к мемориальному комплексу и зажжением свечей памяти — символов глубокого уважения к подвигу народа и вечной памяти о миллионах погибших защитников Отечества.

Организатором акции является выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

Приглашаем к участию журналистов и просим оказать помощь в информационном освещении данного мероприятия.