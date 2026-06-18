В Сызрани в ДТП пострадали 2 пешехода

17 июня в 22:25 возле дома № 22 по ул. Октябрьской города Сызрани, 16-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем незарегистрированного в установленном законом порядке а/м ВАЗ 21150, двигался по ул. Московской, со стороны ул. Акифьева в направлении ул. Пензенской. Во время следования водитель допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения т/с. Пешеходов с места ДТП доставили в больницу: 32-летняя — госпитализирована, 24-летней местной жительнице назначено амбулаторное лечение.