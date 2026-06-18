В Новокуйбышевске легковой автомобиль столкнулся с малотоннажным грузовиком BAW Fenix

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Новокуйбышевске. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 18 июня 2026 года в 06:45 на 2 км а/д «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск №1» легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено, и столкнулся с малотоннажным грузовиком BAW Fenix. Водитель (1968 года рождения) Renault Logan доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.