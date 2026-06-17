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В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту наезда на 10-летнего велосипедиста

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В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту наезда на 10-летнего велосипедиста

В Самаре 36-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, в вечернее время двигалась по улице Льва Толстого. В пути следования возле дома № 123 водитель на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. С места ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.37 КоАП РФ. Материалы о ДТП направлены в комиссию по делам несовершеннолетних администрации района.

После поступления заключения судебно-медицинской экспертизы о причинении тяжкого вреда здоровью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе проведенных следственных мероприятий следователи полиции установили обстоятельства происшествия. Женщина-водитель признала вину в совершении противоправного деяния. Ранее не судимой 36-летней жительнице Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции призывают всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Необходимо строго соблюдать ПДД РФ: снижать скорость перед пешеходными переходами и проявлять особую бдительность в зонах возможного появления детей. Безопасность на дорогах - общая ответственность. Внимательность и дисциплинированность за рулем помогут избежать трагедий и правовых последствий.

Теги: ДТП

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