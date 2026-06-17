спрос на подработку в сфере клининга вырос на 31% за год

Авито Подработка и Авито Услуги вместе проанализировали сферу клининга с начала года. По данным Авито Подработки, в первом полугодии 2026 года спрос бизнес-заказчиков на исполнителей в сфере клининга вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению среди регионов стала Республика Коми — исполнители могут рассчитывать на 24 581 руб/мес, что на 22% больше прошлого года.

Среди отдельных профессий наиболее высокое среднее предлагаемое вознаграждение зафиксировано для менеджеров по клинингу — 34 634 рубля, что на 24% больше, чем годом ранее. Для уборщиков этот показатель составил 20 489 рублей, увеличившись на 9% год к году.

Наиболее заметный рост спроса на исполнителей в сфере клининга зафиксирован в Курганской области, где количество предложений о подработке увеличилось на 133% год к году. Второе место заняла Белгородская область с ростом спроса на исполнителей на 123%. Замыкает тройку лидеров Вологодская область, где число предложений о подработке в сфере клининга выросло на 112% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Также в число регионов-лидеров вошли Архангельская область (+111%) и Московская область (+90%). В Подмосковье высокий спрос на исполнителей может быть обусловлен концентрацией торговых центров, складских комплексов и объектов сферы услуг, которым требуется дополнительный персонал для поддержания бесперебойной работы.

Увеличение потребности в исполнителях в сфере клининга полностью подтверждается и данными Авито Услуг: спрос на услуги по уборке в январе-мае 2026 года увеличился почти вдвое – на рекордные 96,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом предложение специалистов и компаний в этой категории практически утроилось за данный период.