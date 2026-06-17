Всего в регионе по состоянию на 16 июня разрешения выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары

Во вторник, 16 июня, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные о проверке официальных пляжей Самарской области, пишет СитиТраффик.

Всего в регионе по состоянию на 16 июня 2026 года санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным требованиям выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары:

1) Пляж 1 очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;

2) Пляж 2 очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;

3) Пляж 4 очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;

4) Пляж г.о. Самара в районе Загородного парка на р. Волга;

5) Пляж спуск на ул. Советской Армии г.о. Самара на р. Волга;

6) Пляж г.о. Самара в районе Барбошинойполяны на р. Волга;

7) Пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г.о. Самара на р. Волга;

8) Пляж Красноглинского района, г.о. Самара на р. Волга;

9) Пляж в районе Фестивальной поляны г.о. Самара на р. Волга.

На этих пляжах организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

По состоянию на 16 июня в рамках мониторинга Управлением исследовано 112 проб воды на микробиологические показатели, 115 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 21 проба – на паразитологические показатели, 60 - на санитарно-химические показатели.

За период с 8 по 16 июня выявлены несоответствующие пробы воды на пляжах г.о. Тольятти «Волжский замок» и «Итальянский пляж», а также на пляже в Отрадном, расположенном на реке Большой Кинель. В региональном Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона воздержаться от купания на этих пляжах.