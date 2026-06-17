Мария Семагина из Самарской области стала призером чемпионата России по пауэрлифтингу

Сборная Самарской области приняла участие в чемпионате России по пауэрлифингу в дисциплине «троеборье классическое», который прошел в Йошкар-Оле. Дисциплина включает три упражнения: приседание, жим лежа, становая тяга становая. Упражнения выполняются без использования специальной экипировки.



В составе самарской команды выступили Ирина Киргизова, Мария Семагина, Юрий Пиль, Сергей Лученинов, Денис Афанасьев и Дмитрий Чабан.



Мария Семагина стала бронзовым призером в весовой категории 84 кг с результатом 490 кг (192,5 + 102,5 + 195).



Ирина Киргизова в категории 52 кг и Дмитрий Чабан в категории 120 кг остановились в шаге от медалей, став четвертыми.

Фото: минспорта СО