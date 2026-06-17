В Самарской области стартует общероссийская акция "Время НЕзависимых"

В период с 17 по 26 июня 2026 года на территории Самарской области проходит общероссийская акция "Время НЕзависимых", посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и направленная на повышение вовлечённости граждан в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Во взаимодействии с исполнительными органами региона и органами местного самоуправления сотрудники полиции организуют антинаркотические профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности, а также культурные, спортивно-массовые мероприятия, творческие конкурсы по популяризации здорового образа жизни, вовлечению в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности, в том числе межведомственного характера.

Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.