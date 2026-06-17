Анастасия Сальникова из села Богатое – финалистка Всероссийского конкурса «Подрост»

Три года назад Анастасия пришла в школьное лесничество «Юный эколог» – и уже тогда её заинтересовал лес. Но особенно зацепили грибы-трутовики, которые она заметила на деревьях Бузулукского бора.

Так родилась исследовательская работа, которой она посвятила два года: изучила литературу, провела полевые наблюдения, описала видовое разнообразие и особенности произрастания грибов. Итог – участие в финале юниорского лесного конкурса «Подрост» от Рослесхоза, куда со всей страны прислали более 120 работ. Анастасия признаётся: лесничество дало ей гораздо больше, чем просто знания.

Фото: минприроды СО